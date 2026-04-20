नमाज के फायदे बताने पर नमिता थापर को मिलीं गंदी गालियां, बोलीं- मैं प्राउड हिंदू हूं, भगवान देख रहे हैं
नमिता थापर ने मार्च में ईद के बाद में नमाज के फायदों पर रील बनाई थी। इस पर उनको लंबे वक्त से ट्रोल किया जा रहा है। अब नमिता ने ट्रोल्स को जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कर्मा उनसे निपटेगा।
शार्क टैंक फेम नमिता थापर ने ट्रोल्स के लिए एक रील साझा की है। इसमें उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है जो उन्हें नमाज के फायदे बनाने के लिए ट्रोल कर रहे थे। नमिता ने मार्च के महीने में नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स बताए थे। उनका कहना है कि लोग अभी तक उन्हें और उनकी मां को गालियां दे रहे हैं। नमिता ने कहा कि वह हेल्थ प्रोफेशनल हैं और हिंदू धर्म और योग पर भी कई रील्स बना चुकी हैं। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि महिला आरक्षण बिल के लिए बोलते हैं लेकिन जब किसी महिला को अपमानित किया जाता है तो आवाज क्यों नहीं उठाते। उन्होंने खुद को प्राउड हिंदू बताया और कहा कि कर्मा वापस आता है।
हिंदू धर्म पर भी बनाईं रील्स
नमिता थापर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वह बोलती हैं, ‘पीछे तीन हफ्ते से मुझे लोग ** (गंदी गाली) बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे-गंदे नाम दे रहे हैं, किस लिए? नमाज के फायदे पर एक रील बनाने के लिए? मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूं। मैंने हिंदू धर्म पर इतनी सारी रील्स बनाई हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पर, हर योगा डे पर आसन, स्पेशली सूर्य नमस्कार के रील्स बनाती हूं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे सिखाया गया है R से रिलीजन और R से रिस्पेक्ट, आप लोग इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं? खासकर महिलाओं का? रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोल रहे हैं लेकिन जब महिलाओं की ऐसी बेइज्जती होती है तो फिर शांत क्यों रहते हैं? मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि आपके लिए कोई नहीं है। आपको अपने लिए बोलना पड़ता है। तो मेरे सभी ट्रोल्स, प्लीज ये सब जारी रखिए पर याद रहे कि हिंदू धर्म में कर्म का भी कॉन्सेप्ट है और मैं प्राउड हिंदू हूं।’
भगवान सबको देख रहे हैं
नमिता आगे बोलती हैं, 'तो आप लोग अपने विवेक से काम लीजिए क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। आप सभी गौरवशाली और पढ़े लिखे हिंदुओं जो ये मानते हैं कि धर्म का मतलब सम्मान है, खासकर महिलाओं के लिए, मेरी नेगिटिव रील्स बहुत हो गईं, ये वाली वायरल करके दिखाओ।'
नमिता बोलीं, ट्रोलिंग की आदत है
नमिता इस रील में गाड़ी में बैठी दिख रही हैं। उन्होंने इसके साथ कैप्शन दिया था, मैं सुबह 6.30 बजे बॉम्बे से निकली थी और 7 बजे ये रील बनाने के लिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि अहसास हुआ कि शांत रहना अच्छी बात नहीं, अगर सम्मान पर बात आए तो बोलना चाहिए। अगर किसी काम की जगह पर ऐसी चीजें हों जो बेसिक मानवाधिकार के खिलाफ हों तो मुझे और हम सबको बोलना चाहिए। मुझे पर्सनल ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 साल से जबसे शार्क टैंक कर रही हूं, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। इस रील का उद्देश्य ये है कि सारे प्राइड इंडियन गलत बात पर बोलना शुरू करें चाहे वो इंसानियत के नातो हो, देशभक्ति के नाते हो, जय हिंद।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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