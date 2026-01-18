Shark Tank India Season 5 में पहुंचा 'सुपर 30' आनंद कुमार का स्टूडेंट, आईडिया देख हैरान हुए शार्क
शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के मंच पर एक ऐसा शख्स पहुंचा है जिसने आनंद कुमार के सुपर 30 वाले बैच से अपनी पढ़ाई कर IIT का रास्ता ढूंढ निकाला और अब शार्क के साथ मंच पर है। इन्हीं के बैच सुपर 30 पर रऋतिक रोशन की फिल्म बनी थी।
शार्क टैंक इंडिया के पिछले सीजन ऑडियंस के बीच जबरदस्त हिट रहे हैं। देशभर से लोग अपना नया आईडिया लेकर शार्क के पास फंडिंग के लिए पहुंचे थे। शो की सफलता देखते हुए शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 आया और आते ही हिट हो गया। इस बार शो पर आनंद कुमार की सुपर 30 से उनका एक पुराना स्टूडेंट पहुंचा है जिसने अपने बिजनेस आईडिया से शार्क को भी हैरान कर दिया। आदित्य आनंद नाम के इस शख्स ने बताया कि इन्होंने आनंद कुमार की सुपर 30 वाले बैच से अपनी पढ़ाई की थी। और अपना बिजनेस चला रहे हैं। आदित्य मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं।
आनंद कुमार की सुपर 30 का स्टूडेंट शार्क के मंच पर
आनंद कुमार के जीवन पर ही ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बनाई गई थी। आनंद कुमार गरीब बच्चों को फ्री और कम से कम पैसों में पढ़ाते हैं। आदित्य भी एक समय में उनकी सुपर 30 का हिस्सा रहे हैं। आनंद कुमार से पढ़ने के बाद आदित्य ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की। आदित्य ने बताया कि उन्होंने पांच साल तक काम किया और खुद सेविंग कर अपना नया बिजनेस शुरू किया है जो किसी भी कंपनी के डाटा स्टॉक रिसर्च में मददगार है। ये काम वो AI की मदद से करते हैं। आदित्य की ये बातें सुन सभी शार्क खुश हुए।
इस बार नए आईडिया देंगे दस्तक
बता दें, इसके अलावा शार्क के मंच पर कई बिजनेस आईडिया पहुंचे थे। एक ऐसा बिजनेस आईडिया पहुंचा था जो फिल्मों को AI के नजरिए से पेश करेगा, एक ऐसा भी आईडिया जो गीले कचरे को सूखी मिट्टी बना देता है। फूड बिजनेस, देश को स्पेस तक ले जाने वाला आईडिया। कलाम लैब जैसे आईडिया इस बार देखने को मिलेंगे।दूसरी तरफ नए शार्क भी अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सीजन भी हिट माना जा रहा है। ऑडियंस इस सीजन को अच्छा रिएक्शन दे रही है।
