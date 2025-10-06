Shardul Pandit Slams Bigg Boss 19 Makers for Roasting Mridul Tiwari BB: मृदुल के सपोर्ट में आया यह एक्स कंटेस्टेंट, मेकर्स को जमकर लताड़ा, कहा- कैंची तो आपके हाथ में है, Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीShardul Pandit Slams Bigg Boss 19 Makers for Roasting Mridul Tiwari

BB: मृदुल के सपोर्ट में आया यह एक्स कंटेस्टेंट, मेकर्स को जमकर लताड़ा, कहा- कैंची तो आपके हाथ में है

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट शार्दुल पंडित को बीते वीकेंड पर सलमान खान ने काफी रोस्ट किया था। अब एक एक्स कंटेस्टेंट ने मृदुल का सपोर्ट किया है और मेकर्स को लताड़ा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:04 PM
बिग बॉस 19 के बीते 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने मृदुल तिवारी को शो के अंदर कुछ खास कॉन्टेंट नहीं देने के लिए लताड़ा था। सलमान खान ने मृदुल को काफी रोस्ट किया। कभी उनके फॉलोअर्स तो कभी उनके एक्टिव नहीं रहने पर सवाल उठाए। बात इतनी बढ़ गई कि मृदुल तिवारी शो में सलमान और सभी खिलाड़ियों के सामने रो पड़े। अब बिग बॉस 14 का हिस्सा रहे टीवी एक्टर और आरजे शार्दुल पंडित ने मृदुल के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट किया है। मृदुल का नाम लिए बगैर शार्दुल ने बिग बॉस के मेकर्स को लताड़ा है और उनकी कॉन्टेंट को लेकर समझ पर सवाल उठाए हैं।

शार्दुल ने कहा- कैंची तो आपके हाथ में है

शार्दुल ने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, "यह बिग बॉस का रिव्यू नहीं है, लेकिन यह एक दिक्कत पैदा करने वाली चीज है जो मैं कहना चाह रहा था बहुत समय से। मैं पूरा तो शो फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कुछ एपिसोड देखे जहां पर बड़े-बड़े क्रिएटर्स को लाया जाता है और फिर उन्हें नीचे गिराया जाता है कि आप दिख नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। तो यह दिख नहीं रहे वाला आरोप मेकर्स कभी रख नहीं सकते क्योंकि एडिटिंग की कैंची तो आपके हाथ में होती है। आप काटते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे इसने लव एंगल नहीं दिखाया, अरे इसने लड़ाई नहीं करी।"

'आपको एक ही तरह का कॉन्टेंट समझ आता है'

बीते दिनों दिव्या अग्रवाल के साथ अपने पॉडकास्ट को लेकर सुर्खियों में रहे शार्दुल ने कहा, "आप कैसे तय कर सकते हैं कि ऑडियंस को क्या देखना है? आप किसी कंटेस्टेंट से कह रहे हैं कि आपके सारे फॉलोअर्स फेक हैं। क्योंकि आपने यह नहीं किया, अरे भाई वो फॉलोअर्स कमा कर आया है इसीलिए आपने उसको बुलाया। लोग उनको पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गंदगी नहीं परोस रहे हैं। वो पॉडकास्ट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि एक ही टाइप का कॉन्टेंट समझ में आता है, कि या तो लव एंगल करवा दो और या तो झगड़े करवा दो।"

शार्दुल ने बिग बॉस के मेकर्स पर उठाए सवाल

एक्टर ने बिग बॉस के मेकर्स को लताड़ते हुए कहा कि आपकी समझ में वही भर चुका है कि रियल पर्सनैलिटीज यही होती हैं। अब आप पहले उनको अपने शो पर लाते हो और फिर आप उन्हें नीचे गिराते हो। उनका हौसला तोड़ते हो। आखिर क्यों? अब ऑडियंस भी ऐसी ट्रेन्ड हो गई है कि सिर्फ यही कॉन्टेंट होता है। बता दें कि शो में तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा जैसे भी खिलाड़ी हैं जो बिना किसी खास लड़ाई झगड़े के सिर्फ अपने स्वभाव की वजह से शो में टिके हुए हैं। जहां तक मृदुल की बात है तो शुरुआती कुछ सीजन्स में वो खूब नजर आए थे, लेकिन फिर अचानक वो शो में दिखने कम हो गए।

