कैसा लगा मेरा बलिदान? जब फैन ने एक्टर को भेजी खून से आई लव यू लिखी तौलिया, बोले- फेसबुक पर…

संक्षेप: टीवी एक्टर ने बताया कि वह शूट खत्म करके घर पहुंचे तो गार्ड ने एक पैकेट दिया। इस पर खून से आई लव यू लिखा था। उसने फेसबुक पर मैसेज किया था जिसे पढ़कर शरद डर गए और उसे ब्लॉक कर दिया था।

एक्टर्स के साथ फैन्स अजब-गजब हरकतें करते रहते हैं। अब टीवी एक्ट्रेस शरद मल्होत्रा ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटना बताई है। बात काफी पुरानी है। शरद ने बताया कि एक फैन ने उन्हें टॉवल गिफ्ट की थी जिसमें खून से आई लव यू लिखा था। इसके बाद फैन ने फेसबुक पर उन्हें मैसेज किया था जिसे देखकर शरद ने उसे ब्लॉक कर दिया था।

टॉवल पर दिखा लाल रंग शरद मल्होत्रा जूम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने फैन से जुड़ी अजीब घटना बताई, बोले, 'जब मैं अपना पहला शो कर रहा था तो मुझे अपने फैन से एक गिफ्ट पैकेट मिला। मैं शूट खत्म करके लेट नाइट लौटा। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पैकेट दिया। मैंने घर जाकर इसे खोला। मैंने देखा एक टॉवल थी जिसमें लाल रंग से आई लव यू। ये अजीब सा लाल रंग था। यह रंग नहीं था। मुझे पता नहीं ये क्या था।

कैसा लगा मेरा खून का बलिदान? शरद ने बताया कि फेसबुक पर एक मैसेज आया उसके बाद उस फैन को ब्लॉक कर दिया था। शरद बोले, 'उस वक्त मैं फेसबुक बहुत यूज करता था। मुझे मैसेज मिला था, 'कैसा लगा मेरा खून का सैक्रिफाइस?' मैं डर गया और तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खून बर्बाद ना करें। यह कीमती चीज है। यह बहुत डरावना था। आई लव यू तक ठीक है लेकिन खून वगैरह ना यूज करें।'