शमिता शेट्टी बोलीं, मुझे बिग बॉस करने से पहले पता था कि मेकर्स मुझे…

शमिता शेट्टी ने कहा कि रिएलिटी शोज में उन्हें बार-बार यही सुनना पड़ा कि अच्छे और फेमस परिवार से होने के कारण वह कभी नहीं जीत पाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने शोज किए और लोगों का दिल जीता।

शमिता शेट्टी अक्सर अपनी जिंदगी और करियर को लेकर बेबाक अंदाज में बोलती रही हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने रियलिटी शोज के दौरान मिले अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह उनकी फैमिली बैकग्राउंड को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। शमिता ने कहा कि चाहे ‘झलक दिखला जा’ हो या ‘बिग बॉस*’, उन्हें कई बार सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वो एक "अच्छे घराने" से आती हैं।

‘मुझे पहले ही रिजल्ट पता था’ शमिता शेट्टी ने याद करते हुए पिंकविला को बताया, “जब मुझे ‘झलक दिखला जा’ ऑफर हुआ था, तो शो देने वाले ने साफ कहा था कि तुम ये शो जीत नहीं पाओगी, क्योंकि तुम एक अच्छे परिवार से आती हो। मैंने जवाब दिया कि ठीक है, पर मुझे कोशिश करने दो। फिर मैंने उनसे भारी-भरकम फीस ली। मैंने शो में अपना 100% दिया। दिन में 10–12 घंटे डांस किया, कई चोटें झेलीं, यहां तक कि मेरी नाक भी टूट गई थी। लेकिन आखिर में नतीजे ने मुझे तोड़ दिया।”

‘मैं शेट्टी परिवार से हूं’ उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता है कि मैं वह इमोशनल स्टोरी नहीं दे सकती, जिसकी तलाश मेकर्स को होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की। सच तो ये है कि जब भी कोई पब्लिक वोटिंग वाला शो मुझे ऑफर हुआ, यही कहा गया कि आप तो एक अच्छे और फेमस घराने से आती हैं। क्या मेरी जिंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं आए हैं? ‘बिग बॉस’ में भी मुझे सबसे ज्यादा अटैक इसलिए झेलने पड़े क्योंकि मैं शेट्टी परिवार से हूं।”