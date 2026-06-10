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दलजीत कौर से दोबारा शादी की अफवाहों पर भड़के शालीन भनोट, लीगल एक्शन की दी धमकी

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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शालीन भनोट ने हाल ही में एक वीडियो पर कमेंट करके उस पेज के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। दरअसल, जिस वीडियो पर शालीन ने नाराजगी जताई है, उस वीडियो में दावा किया गया है कि शालीन अपनी एक्स वाइफ दलजीत से दोबारा शादी करेंगे। 

दलजीत कौर से दोबारा शादी की अफवाहों पर भड़के शालीन भनोट, लीगल एक्शन की दी धमकी

बिग बॉस के घर में नजर आ चुके शालीन भनोट इस वक्त अपने एक कमेंट को लेकर चर्चा में हैं। शालीन भनोट ने शोबिज दुनिया से जुड़ी खबरें देने वाले एक इंस्टाग्राम पेज पर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक दावे पर नाराजगी जताई। उन्होंने उस पेज से उन वीडियो को हटाने की मांग करते हुए लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। जिस वीडियो पर शालीन ने नाराजगी जताई है, उसमें दावा किया गया है कि शालीन अपनी एक्स -वाइफ दलजीत से दोबारा शादी करेंगे।

शालीन को किस बात पर आया गुस्सा?

पैप्स एंड पास्ता नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शालीन का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो एक दिन पुराना है। वीडियो मैं वापस आउंगा की स्क्रीनिंग का है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि शालीन भनोट अपनी एक्स-वाइफ दलजीत कौर से दोबारा शादी करेंगे।

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शालीन ने दी लीगल एक्शन लेने की धमकी

इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए शालीन भनोट ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा- एक मीडिया पेज होने के नाते, आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि सिर्फ व्यूज के लिए किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर झूठ फैलाने से पहले फैक्ट्स को चेक करें। इस पोस्ट को तुरंत डिलीट करिए और अपने पेज पर एक माफीनामा पोस्ट करिए। इसे धमकी समझें- अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।

शालीन भनोट का कमेंट
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क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

शालीन के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल ठीक भाई। इन लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आपको बहुत पसंद करता हूं भाई। आपको लीगल एक्शन लेकर इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। एक ने कहा- क्या शालीन को खुद पता है कि वो दोबारा शादी करने वाले हैं? एक ने कहा- अगर आप दोबारा शादी कर लें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेना ही चाहिए।

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2009 में हुई थी शालीन और दलजीत की शादी

बता दें, शालीन का ये कमेंट भी एक दिन पुराना है, लेकिन अभी तक उस इंस्टाग्राम पेज ने शालीन का ये वीडियो डिलीट नहीं किया है। शालीन और दलजीत की शादी साल 2009 में हुई थी। इसके बाद साल 2014 में शालीन और दलजीत पेरेंट्स बनें। हालांकि, साल 2015 में दलजीत और शालीन ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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Shalin Bhanot

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