Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीरियल तुम से तुम का का ये एक्टर है दिग्गज कलाकार जॉनी वॉकर का बेटा, अमिताभ बच्चन के बेटे का निभाया किरदार

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

टीवी सीरियल तुम से तुम तक के सभी किरदार ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। लेकिन इस शो में एक ऐसे भी एक्टर है जो दिग्गज एक्टर जॉनी वॉकर और नूरजहां के बेटे हैं। इन्हें आपने अमिताभ बच्चन के बेटे के किरदार में भी देखा होगा।

सीरियल तुम से तुम का का ये एक्टर है दिग्गज कलाकार जॉनी वॉकर का बेटा, अमिताभ बच्चन के बेटे का निभाया किरदार

सीरियल तुम से तुम तक में एक्टर शरद केलकर और एक्ट्रेस निहारिका चौकसे लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी को ऑडियंस पसंद कर रही है। लेकिन इस सीरियल का एक और किरदार है जिसे लीड एक्टर्स जितना ही प्यार मिल रहा है। वो एक्टर हैं नासिर खान। इस सीरियल में उन्हें आर्य वर्धन के दोस्त झेंडे के किरदार में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर झेंडे के किरदार को लेकर काफी मीम भी बन रहे हैं कि वो आर्य की जिंदगी में उनका साया बनकर उनकी रक्षा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में नासिर खान मशहूर एक्टर जॉनी वॉकर के बेटे हैं।

एक्टर जॉनी वॉकर के बेटे नासिर खान

1950 के दशक से लेकर 1997 तक फिल्मों में एक्टिव रहे जॉनी वॉकर ने उसी दौर की एक्ट्रेस नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां का फिल्मी नाम नूर महल था। क्योंकि उस समय नूरजहां सिंगर भी बहुत मशहूर थीं। नासिर की मां नूरजहां ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में कदम रखा था। उनकी मुलाकात जॉनी वॉकर से हुई और प्यार हो गया। दोनों ने 1955 में परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी की। इस शादी से उन्हें 6 बच्चे हुए जिसमें से एक नासिर खान हैं।

ये भी पढ़ें:आर्य वर्धन की असली मां की होगी एंट्री, जालंधर-मीरा को झेंडे देगा जवाब
tumm se tumm tak actor nasirr khan is a son of legendary actor johnny walker,

नासिर की फिल्में

नासिर ने 1994 में आई फिल्म बेताज बादशाह से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें 1998 में आये टीवी शो आशीर्वाद में भी देखा गया था। नासिर ने बॉबी देओल और करिश्मा कपूर की फिल्म आशिक में नेगेटिव किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान में वो उनके चौथे बेटे बने थे। नासिर कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:दूसरी बार कान फिल्म फेस्टिवल पहुंची आलिया, बॉल गाउन आउटफिट में आई नजर
ये भी पढ़ें:गीतकार समीर के नाम है ये खास रिकॉर्ड, गोविंदा के लिए लिखे गाने ने बदल दी किस्मत

नासिर के टीवी सीरियल

नासिर खान ने फिल्मों के साथ कई टीवी सीरियल में भी काम किया है। नासिर ने चांद जलने लगा, साझा सिंदूर, तुम आए हो तो, अवैध में काम किया है। उन्हें संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी में भी देखा गया था। अब नासिर तुम से तुम तक नाम के टीवी सीरियल में नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:

झेंडे का किरदार आया पसंद

तुम से तुम तक में नासिर झेंडे नाम का किरदार निभा रहे हैं। शो में उनकी स्क्रीनटाइम लीड एक्टर्स जितनी है। कहानी में वो बहुत जरूरी किरदार है। टीवी सीरियल देखने वाली ऑडियंस को झेंडे का किरदार पसंद आ रहा है। मौजूदा ट्रैक में झेंडे को जालंधर का पीछा करते देखा जा सकता है। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि झेंडे जालंधर और मीरा का सच दुनिया के सामने लाने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak Niharika Chouksey Sharad Kelkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।