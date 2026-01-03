'सावधान इंडिया' के होस्ट शुरू में करते थे यह गड़बड़, सुशांत सिंह ने बताया शूटिंग का मजेदार किस्सा

संक्षेप: Savdhaan India: सुशांत सिंह जिन्हें सावधान इंडिया में उनके काम के लिए बहुत सराहा गया, क्या आपको पता है कि पहले वो बहुत खराब काम कर रहे थे। उन्होंने अपने काम को रिव्यू किया, जब सेट पर एक मजेदार घटना हुई।

सुशांत सिंह को इंडस्ट्री के कुछ सबसे हुनरमंद कलाकारों में गिना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फेम मिला सच्ची घटनाओं पर आधारित टीवी सीरियल 'सावधान इंडिया' से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों में टीम उनकी परफॉर्मेंस से खास खुश नहीं थी। वो अपने काम में कहां गलती कर रहे हैं, इस बात का अहसास सुशांत सिंह को तब हुआ जब उन्हें क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने एक दिन मजाक-मजाक में हिंट दिया।

शुरू में बहुत बुरा काम किया है सुशांत सिंह ने हिंदी कमेंट्री के साथ बातचीत में जब पूछा गया कि आपने सपने में भी ऐसा सोचा था कि आपका यह काम आपके और भी बेहतरीन कामों को ढक देगा? तो जवाब में उन्होंने कहा, "नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सावधान इंडिया शुरू करते वक्त यह भी नहीं सोचा था कि यह प्रोग्राम इतने लंबे वक्त तक चलेगा या इतना आइकॉनिक बन जाएगा।" इसके बाद सुशांत सिंह ने बताया, "शुरू के एपिसोड आप अगर देखेंगे तो मैंने बहुत बुरा काम किया है।" फिर आगे सुशांत ने जो बताया वो सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।

'सर शो का नाम सावधान इंडिया है' सुशांत सिंह ने कहा, "हां, बहुत-बहुत बुरा था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूं क्योंकि आप मानकर चलते हैं ना, एक्टर तो मैं अच्छा हूं ही। ठीक है ना? तो एंकरिंग में क्या है? अच्छा ही कर रहा होउंगा मैं जो कर रहा हूं।" सुशांत ने बताया, “क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी वो एक दिन आई सेट पर। उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है। सर एक बात कहनी है। सर शो का नाम सावधान इंडिया है, पर आप सावधान क्यों रहते हैं? तो वहां मुझे एहसास हुआ और मैंने वापस एपिसोड्स देखे और वाकई बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ थी भाई।”