साराभाई वर्सेस साराभाई टीम ने क्यों किया था सतीश शाह का पिंडदान? एक्टर राजेश कुमार ने बताया
पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक्टर सतीश शाह के निधन ने हर किसी को परेशान किया था। अब सतीश शाह के साथ साराभाई वर्सेस साराभाई में काम कर चुके एक्टर राजेश कुमार ने बताया कि क्यों शो की कास्ट ने उनका पिंडदान किया था।
पिछले साल एक्टर सतीश शाह के निधन ने इंडस्ट्री के लोगों और उनके फैंस को परेशान कर दिया था। सतीश शाह के अंतिम संस्कार के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे उन्हें देखकर भी लोग इमोशनल हो गए थे। सतीश शाह की चिता के सामने खड़े होकर साराभाई वर्सेस साराभाई की कास्ट ने शो का टाइटल सॉन्ग गाया था। अब सतीश शाह के साथ साराभाई वर्सेस साराभाई में काम कर चुके एक्टर राजेश कुमार ने बताया कि क्यों शो की कास्ट ने ही एक्टर का पिंडदान किया था।
साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम ने क्यों किया था सतीश शाह का पिंडदान?
हिंदी रश से खास बातचीत में राजेश कुमार ने कहा, “मैं गया से हूं, जहां दुनियाभर से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। हम सबने (साराभाई की टीम) सतीश शाह के पिंडदान में हिस्सा लिया क्योंकि सतीश शाह के बच्चे नहीं थे।”
सतीश शाह के बारे में क्या बोले राजेश कुमार
राजेश कुमार ने बातचीत के दौरान सतीश शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा, “वो काफी जीवंत और एनर्जी से भरे व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक बीमारियों को अपने व्यवहार या काम पर हावी नहीं होने दिया। वो डायलिसिस पर थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी भी चिड़चिड़ापन या निराशा नहीं दिखाई। उन्होंने अपना जीवन राजाओं की तरह जिया।”
आज भी सतीश शाह को याद करती है साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम
राजेश ने बताया कि आज भी जब हम लोग साराभाई वाले ग्रुप में मैसेज करते हैं तो उन्हें याद जरूर करते हैं। हम जो भी बात कर रहे हों, घूम-फिरकर उनके बारे में बात हो जाती है। राजेश ने ये भी कहा कि अगर आज सतीश शाह इस दुनिया में होते तो धुरंधर (फिल्म) में राकेश बेदी को मिल रहे प्यार को देखकर बहुत खुश होते। वो, राकेश बेदी और डेविड धवन बैचमेट्स थे।
पिछले साल हुआ था सतीश शाह का निधन
बता दें, पिछले साल अक्टूबर के महीने में सतीश शाह का निधन हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सतीश शाह का निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ था। हालांकि, राजेश ने बाद में साफ किया था कि सतीश को किडनी की समस्या थी, लेकिन उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था।
साराभाई वर्सेस साराभाई टीवी के सबसे सफल शोज में से एक है। इस शो में राजेश कुमार ने सतीश शाह के बेटे का किरदार निभाया था। इस शो में रत्ना पाठक, रुपाली गांगुली और सुमित राघवन जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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