कृष पाठक से शादी पर ट्रोल करने वालों को सारा ने दिया जवाब- कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि…
सारा खान और कृष पाठक की शादी पर कई लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अब एक वीडियो पोस्ट करके बिदाई एक्ट्रेस ने लोगों को जवाब दिया है। उनका कहना है कि उनके धर्मों ने सिर्फ प्यार करना सिखाया है।
बिदाई एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' सुनील लहरी के बेटे कृष से शादी की है। दोनों का धर्म अलग होने पर कई लोग ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अब सारा ने एक वीडियो पोस्ट करके वेलविशर्स का शुक्रिया अदा किया है। जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको भी सारा ने खास मैसेज दिया है।
हमारे धर्मों ने सिखाया प्यार
सारा ने वीडियो पोस्ट किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, 'आप सभी का शुक्रिया और सबको प्यार,प्यार और सिर्फ प्यार।' वीडियो में सारा बोलती हैं, 'मैं और कृष अलग संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हमारा ऐसा मानना कि हमारे धर्मों ने हमें प्यार सिखाया है। हमारे परिवारों ने सबसे पहले सबका सम्मान करना सिखाया है, हर्ट ना करना सबसे पहले सिखाया है। मैं सभी शुभचिंतकों की आभारी हूं।'
नहीं चाहिए किसी का अप्रूवल
सारा आगे बोलती हैं कि जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उन पर भी बात करना चाहती हैं। सारा बोलती हैं, 'प्लीज समझिए, कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म या आस्था को नीचा दिखाओ या उसका अपमान करो। हमने शादी की है, यह बात अपने शुभचिंतकों के साथ साझा कर रहे हैं, किसी का अप्रूवल नहीं मांग रहे क्योंकि हमारे परिवारों और कानून का अप्रूवल पहले ही ले लिया है।'
दोनों धर्मों का करेंगे सम्मान
सारा बोलीं, 'मेरे गॉड के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ मेरा है। मेरे गॉड ने मुझे सिर्फ प्यार करना सिखाया है और मैं बस वही करूंगी। कोई धर्म आपको बुरे शब्द बोलना या दूसरों की जिंदगी में दखल देना नहीं सिखाता।' सारा ने बताया कि वह और कृष मिलकर पहाड़ी शादी में प्रॉपर फेरे लेकर और निकाह करके दोनों धर्मों का सम्मान करेंगे।
कृष से बड़ी हैं सारा
सारा बिग बॉस 4 में अली मर्चेंट से शादी कर चुकी हैं। उनकी शादी ज्यादा नहीं चली थी। अब उन्होंने रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है। सारा कृष से 4 साल बड़ी हैं। कृष की उम्र 36 साल है और कृष 32 साल के करीब हैं।
