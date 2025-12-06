Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीSara Khan Krish Pathak Marriage Photos Hindu Muslim Custom Ramanand Sagar Ramayan Laxman Sunil Lahri Bahu
रामायण के ‘लक्ष्मण’ के घर की बहू बनीं सारा खान, हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई शादी

रामायण के ‘लक्ष्मण’ के घर की बहू बनीं सारा खान, हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई शादी

संक्षेप:

Sara Khan-Krish Pathak Marriage: बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान ने कृष पाठक संग शादी रचाई है। दोनों ने हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी रचाई है। सारा लाल रंग के शादी के जोड़े में काफी खूबसूरत नजर आईं। 

Dec 06, 2025 03:13 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान और रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। सारा और कृष ने 5 दिसंबर को एक दूसरे से शादी रचाई। दोनों की शादी हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई। सारा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें वो दो अलग-अलग रंग के शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सारा खान ने कृष से रचाई शादी

सारा खान और कृष पाठक ने अक्टूबर 2025 में कोर्ट मैरिज की थी। अब दोनों ने रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाई है। तस्वीरें शेयर करते हुए सारा खान ने लिखा- कुबूल है से सात फेरों तक…हमारे प्यार ने अपनी कहानी खुद लिखी है, और हम दोनों की दुनिया ने हां कहा।

इंस्टाग्राम पर शेयर कीं तस्वीरें

सारा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पहली तस्वीर में सारा व्हाइंट एंड गोल्डन जोड़े में नजर आ रही हैं। वहीं, कृष पाठक सफेद रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में सारा खान लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। कृष लाल रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते भी दिख रहे हैं। सारा ने अपने दोनों जोड़ों के साथ भारी ज्वेलरी पहनी है।

साल 2010 में हुई थी पहली शादी

बता दें, ये सारा खान की दूसरी शादी है। सारा खान की पहली शादी अली मर्चेंट से हुई थी। सारा की पहली शादी बिग बॉस सीजन 4 के घर में हुई थी। साल 2010 में हुई उस शादी के दो महीने बाद कपल ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Sunil Lahri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।