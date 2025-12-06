रामायण के ‘लक्ष्मण’ के घर की बहू बनीं सारा खान, हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई शादी

संक्षेप: Sara Khan-Krish Pathak Marriage: बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान ने कृष पाठक संग शादी रचाई है। दोनों ने हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी रचाई है। सारा लाल रंग के शादी के जोड़े में काफी खूबसूरत नजर आईं।

बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान और रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। सारा और कृष ने 5 दिसंबर को एक दूसरे से शादी रचाई। दोनों की शादी हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई। सारा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें वो दो अलग-अलग रंग के शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं।

सारा खान ने कृष से रचाई शादी सारा खान और कृष पाठक ने अक्टूबर 2025 में कोर्ट मैरिज की थी। अब दोनों ने रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाई है। तस्वीरें शेयर करते हुए सारा खान ने लिखा- कुबूल है से सात फेरों तक…हमारे प्यार ने अपनी कहानी खुद लिखी है, और हम दोनों की दुनिया ने हां कहा।

इंस्टाग्राम पर शेयर कीं तस्वीरें सारा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पहली तस्वीर में सारा व्हाइंट एंड गोल्डन जोड़े में नजर आ रही हैं। वहीं, कृष पाठक सफेद रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में सारा खान लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। कृष लाल रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते भी दिख रहे हैं। सारा ने अपने दोनों जोड़ों के साथ भारी ज्वेलरी पहनी है।