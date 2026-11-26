सपना चौधरी का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ गायब, पति वीर ने चल रहा तलाक का मामला
सपना चौधरी ने वीर साहू से अलग होने की बात को कुछ दिनों पहले कन्फर्म किया और अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया है। फैंस इस बात से एक्ट्रेस को लेकर परेशान हैं।
सपना चौधरी ने कुछ दिन पहले कन्फर्म किया कि उनका तलाक हो रहा है और उन्होंने कोर्ट में वीर साहू से तलाक की अर्जी डाली हुई है। दोनों ने 6 साल की शादी के बाद तलाक का फैसला लिया है। अब इन सबके बीच सपना का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया है। दरअसल, सपना का इंस्टाग्राम अकाउंट दिख नहीं रहा है और फैंस एक्ट्रेस को लेकर परेशान हैं। अगउर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च करेंगे तो वहां लिखा आएगा सॉरी ये पेज अवेलेबल नहीं है।
क्या हुआ सपना के अकाउंट को
खैर यह तो अब तक पता नहीं चल पाया है कि सपना के अकाउंट का क्या हुआ है? क्या उन्होंने डिएक्टिवेट किया है अपना अकाउंट या वो रिमूव हो गया है।
वीर ने रिलीज किया अपने म्यूजिक एल्बम का पोस्टर
बता दें कि हाल ही में वीर ने अपने अपकमिंग म्यूजिक एल्बम की अनाउंसमेंट की जिसका नाम है प्रिंस एंड प्रॉस्टीट्यूट। उन्होंने अपने गाने का पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया था। इस पोस्टर में वीर शर्टेस नजर आ रहे थे और उनके पास एक महिला खड़ी है जिसने उनका बैक पकड़ा है। लेकिन उस महिला का चेहरा नहीं दिखा है।
जब तलाक को लेकर बोलीं सपना
बता दें कि इससे पहले एनएसएफ न्यूज से बात करते हुए सपना ने वीर के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी। वह बोली थीं, जब सब अच्छा था, साथ थे। अब अच्छा नहीं है तो साथ नहीं है। वो खाली सामने वाला समझ सकता है या फिर मैं। कोई तीसरा आदमी इसमें अपनी बातें, अपनी सोच डालने की कोशिश करेगा तो वो गलत है। शादी रिश्ता है दो लोगों का और वो हम लोगों का था। हम आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है।
शादी से पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा असर
सपना ने इस दौरान यह भी कहा था कि कैसे शादी से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल आइडेन्टिटि पर असर पड़ा है। सपना ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस शो के बाद शादी की थी जब वह काफी पॉपुलर थीं और इस पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रही थीं।
जब सपना से पूछा गया कि क्या वह दोबारा शादी करेंगी तो सपना ने कहा था, नहीं मुझे लगता कि मैं प्यार में अब पड़ने वाली हूं। मैं काफी इमोशनल हूं। मैं प्यार करती हूं तो गहराई से। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा शादी करूंगी। मैंने अपने इस रिश्ते से काफी कुछ सीख लिया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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