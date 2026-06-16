Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संचिता उगले की दोस्त का दावा, को-एक्टर उज्ज्वल ने किया हैरासमेंट, पीटने की दी थी धमकी

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

संचिता उगले की मौत की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। इस बीच उनकी दोस्त इंद्राक्षी का शॉकिंग बयान सामने आया है। उनका कहना है कि को-एक्टर उज्जवल ने उसको बेइज्जत किया था।

संचिता उगले की दोस्त का दावा, को-एक्टर उज्ज्वल ने किया हैरासमेंट, पीटने की दी थी धमकी

कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत के बाद कई तरह की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 22 साल की एक्ट्रेस ने 14 जून शाम 7 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शॉक में है। वहीं संचिता के दोस्त उनकी लाइफ में चल रही कुछ परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। संचिता के निधन के पीछे क्या कारण है, यह किसी को पता नहीं चल पाया। उनकी दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल का आरोप है कि उनके को-स्टार उज्ज्वल ने संचिता को परेशान किया था।

उज्जल ने किया था बेइज्जत

इंद्राक्षी टेलीचक्कर से बात कर रही थीं। उन्होंने बताया, 'उज्ज्वल ने शायद संचिता से पैसे उधार लिए थे। बाद में उसके साथ बदतमीजी की। जब उसने पैसे वापस करने की बात कही तो उज्ज्वल ने उसे बेइज्जत किया और पीटनेप की धमकी भी दी। मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट्स भी हैं जहां वह उससे गंदी भाषा में बात और बेइज्जत करता था।'

ये भी पढ़ें:संचिता उगले की मौत और सुशांत के बीच कनेक्शन, एक्ट्रेस के भाई आकाश ने पहला बयान

संचिता कर चुकी थी शिकायत

संचिता और उज्ज्वल साजन घर में को-स्टार थे। इंद्राक्षी ने बताया कि शो के दौरान भी उज्ज्वल ने संचिता को मेंटली हैरास किया। उसने इसकी शिकायत हेड से भी की थी, हालांकि समझ में आ गया कि कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए उसने शो छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें:संचिता की बकेट लिस्ट में थीं ये 7 चीजें, मरने के बाद अधूरी रह गईं ये ख्वाहिशें

संचिता की पर्सनल लाइफ पर बोले थे उज्ज्वल

संचिता के निधन के बाद उज्ज्वल के साथ उनके लिंकअप की खबरें आई थीं। इस पर उज्ज्वल ने टेली चक्कर को सफाई दी थी। उज्ज्वल ने कहा कि वह संचिता के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। उज्ज्वल ने कहा था कि संचिता का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था इस वजह से वह पर्सनल लाइफ में परेशान थी।

ये भी पढ़ें:संचिता उगले की मौत पर सदमे में परिवार,पंखे से लटकी मिली कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस

क्या बोले थे उज्ज्वल

उज्ज्वल ने कहा था, 'लिंकअप की खबरों में सच्चाई नहीं है। हमारा रिलेशनशिप नहीं था। वह किसी और को डेट कर रही थी और शायद साथ रही थी। मैंने लंबे समय, करीब दो से ढाई महीने तक उससे बात नहीं की। इस वक्त मैं अपने होमटाउन में हू और उससे कॉन्टैक्ट में नहीं हूं।'

ब्रेकअप से नहीं परेशान थी संचिता

उज्ज्वल के इस बयान पर इंद्राक्षी ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि वह संचिता के इतना करीब नहीं था कि इतनी डिटेल पता हो। इंद्राक्षी ने बताया कि वह संचिता के काफी क्लोज थीं और वह ना तो डिप्रेस्ड थीं और ना ही ब्रेकअप की वजह से परेशान थीं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Sanchita Ugale

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।