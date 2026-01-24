सना ने बसीर के साथ अकेले पोज करने से किया मना, बोलीं- ‘नहीं मैं ऐसी फोटोज नहीं…'

संक्षेप: सना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पैप्स सना खान से बसीर अली के साथ पोज करने को कहते हैं, लेकिन सना खान मना कर देती हैं।

पूर्व अभिनेत्री सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सैयद ने पिछले साल रौनक-ए-रमजान नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया था। अब इस पॉडकास्ट का सीजन 2 आनेवाला है। सीजन 2 में बिग बॉस 19 के बसीर अली मेहमान बनकर पहुंचेंगे। हाल ही में बसीर अली, सना खान और उनके पति अनस सैयद साथ में नजर आए। अब सोशल मीडिया पर सना खान का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पैप्स सना को बसीर अली के साथ पोज करने को कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सना खान मना कर देती हैं।

वायरल हो रहा है सना खान का वीडियो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सना खान, उनके पति अनस सैयद और बसीर अली खान पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं। इसके बाद पैप्स सना से कहते हैं कि वो केवल बसीर के साथ भी पोज करें। सना पैप्स को मना कर देती हैं। वो कहती हैं- ‘नहीं मैं ऐसी फोटोज नहीं…’। इसके बाद बसीर कहते हैं- 'हम लोग इतने ही डिस्टेंस पर रहेंगे। ये हमारा ग्रुप है।'

वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। कुछ लोग जहां सना की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उनके लिए घटिया कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ने लिखा- अच्छा किया सना ने, वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ रही है। बसीर के लिए सम्मान बढ़ गया। एक दूसरे यूजर ने लिखा- गैर मर्द के साथ वो फोटो क्यों क्लिक कराएगी। एक ने लिखा- बसीर ने भी उनका सम्मान किया।