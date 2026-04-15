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रणवीर इलाहाबादिया पर क्या बोले समय रैना, कॉमेडियन पर क्यों फूटा राखी सावंत का गुस्सा?

Apr 15, 2026 05:16 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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समय रैना से फैन ने पूछा, ‘रणवीर इलाहाबादिया के लिए कुछ?’ इस पर कॉमेडियन ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया है। वहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड राखी सावंत उनपर भड़क गई हैं।

रणवीर इलाहाबादिया पर क्या बोले समय रैना, कॉमेडियन पर क्यों फूटा राखी सावंत का गुस्सा?

मशहूर कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने नए शो ‘स्टिल अलाइव’ को लेकर चर्चा में हैं। समय ने एक घंटे 20 मिनट के इस शो में खुलासा किया था कि जब वह 'इंडियाज गॉट लैटेंट' की वजह से मुश्किलों में फंस गए थे, तब राखी सावंत ने उनका साथ दिया था। लेकिन अब खुद राखी सावंत, समय रैना के एक मजाक पर भड़क गई हैं और उन्होंने कॉमेडियन को सरेआम चेतावनी दे दी है।

'समय मेरा बेस्ट फ्रेंड है'

हाल ही में जब राखी 'बिग बॉस मराठी' से बाहर आई हैं। आज जब पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया तब उन्होंने उसने समय रैना से जुड़ा सवाल पूछा। पहले तो राखी ने कहा, 'समय मेरी जान है। मेरा दिल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो इंस्टाग्राम पर सिर्फ मुझे फॉलो करता है। वाे बहुत अच्छा इंसान है। मेरा पूरा सपोर्ट है उसको।'

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क्या बोलीं राखी सावंत?

इसके बाद पैप्स ने राखी सावंत को बताया कि समय रैना ने अपने शो 'स्टिल अलाइव' में अमिताभ बच्चन पर तंज कसा था और कहा था, 'आप इतनी पोलियो की एड करते हैं तो अपने बेटे को उसके पैरों पर खड़ा क्यों नहीं करवा पाए।' इस पर राखी ने रिएक्ट करते हुए कहा, 'समय रैना ये बहुत गलत बात है। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप गलत बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभिषेक बच्चन मेरा फेवरेट एक्टर है। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में पोलिया, पोलिया मत बोलो समय रैना, वरना मैं तुम्हारा पूरा पोल खोलियो।'

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दोबारा समय के साथ कोलैब करेंगी राखी

राखी ने ये भी कहा कि वह बहुत जल्द समय रैना के साथ दोबारा कोलैब करने वाली हैं। इतना ही नहीं, समय रैना ने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनिथिंग सेशन के दौरान फैन के सवाल का जवाब देते हुए इस बात का भी हिंट दिया कि वो बियर बाइसेप्स उर्फ रणवीर इलाहाबादिया के साथ बहुत जल्दी कोलैब करने वाले हैं।

इंडियाज गॉट लैटेंट 2

समय रैना ने अपने शो ‘स्टिल अलाइव’ में अनाउंस किया कि वो अपने विवादित शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो शो की शूटिंग के दौरान ऑडियंस का फोन जमा करा लेंगे और बिना फिल्टर का शो बनाएंगे। लेकिन यूट्यूब पर उसे सेंसर करके पब्लिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वह अभी ब्रेक लेंगे और फिर ‘इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2’ की शूटिंग अगले महीने से शुरू करेंगे।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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