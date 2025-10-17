जेठालाल से मिले समय रैना, तस्वीर देख फैंस बोले- एक को बबीता जी के साथ डेट…

संक्षेप: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देख फैंस मेजदार कमेंट्स कर रहे हैं। समय रैना इस तस्वीर में टीवी एक्टर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल के साथ नजर आ रहे हैं।

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर दिलीप जोशी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देखकर फैंस काफी खुश हैं। दिलीप जोशी और समय रैना दोनों ही अपनी-अपनी दुनिया के पॉपुलर चेहरे हैं। अब दोनों को एक साथ देख फैंस तस्वीर पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- एक को बबीता जी की डेट मिलती है, एक को कोर्ट की डेट मिलती है।

समय रैना और दिलीप जोशी की तस्वीर समय रैना ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- इसको कैप्शन करिए। इस तस्वीर में समय रैना और दिलीप जोशी भारतीय एथनिक वियर में नजर आ रहे हैं। समय रैना ने ब्लैक रंग का कुर्ता पहना जिसपर सफेद रंग से फूलों वाली एम्ब्रॉइडरी हुई है। वहीं, दिलीप जोशी ब्लैक कुर्ते और हाफ जैकेट में नजर आए।

समय रैना की इस तस्वीर के लिए फैंस ने बहुत मजेदार-मजेदार कैप्शन बताए। एक यूजर ने लिखा- मुझे लगता है समय नए टप्पू हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक को बबीता के साथ डेट मिलती है, एक को कोर्ट से डेट मिलती है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- जलेबी फाफड़ा और डेली लफड़ा। एक यूजर ने लिखा- ह्यूमर के भगवान के साथ समय रैना। एक ने लिखा- दो भाई दोनों तबाही।