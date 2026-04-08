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मां के बारे में बात करते हुए निकले समय रैना के आंसू, बताया IGL विवाद के बाद क्या था उनका हाल

Apr 08, 2026 09:32 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियाज गॉट लेटेंट के विवाद के बाद अब समय रैना ने 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में समय  इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बारे में बात करते नजर आए। वीडियो में एक पल ऐसा आया जब समय रैना इमोशनल होकर रोने लगे। 

मां के बारे में बात करते हुए निकले समय रैना के आंसू, बताया IGL विवाद के बाद क्या था उनका हाल

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद अब समय रैना ने एक वीडियो पोस्ट किया है। समय रैना का ये वीडियो 1 घंटे 21 मिनट का है। इस पूरे वीडियो में समय रैना ने बताया कि उस दिन शो के दौरान क्या हुआ था और फिर शो के बाद क्या हुआ। उन्होंने फैंस को बताया कि कभी-कभी वो सोचते हैं कि उन्होंने वो विवादित एपिसोड पोस्ट ही नहीं किया होता। अपने इसी विवाद के बारे में बताते हुए समय रैना इमोशनल हो गए। समय रैना का रोने वाला वीडियो तेजी से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। कॉमेडियन के फैंस उन्हें इमोशनल देखकर इमोशनल हो रहे हैं।

जब द हैबिटेट पहुंची मुंबई पुलिस

वीडियो में समय रैना ने उस पल को याद किया जब मुंबई पुलिस द हैबिटेट कॉमेडी क्लब (वेन्यू जहां वो एपिसोड हुआ था) को सील करने पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि बलराज घई के पेरेंट्स ने पुलिस से भीख मांगी कि उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है।

भारत में नहीं थे समय और बलराज

जब पुलिस हैबिटेट सेंटर पहुंची उस वक्त समय रैना और बलराज घई भारत में नहीं थे। समय रैना ने बताया कि जब उन्होंने बलराज के पेरेंट्स वाला वीडियो देखा तो वो फूट-फूटकर रोए। उन्होंने वीडियो देखने के बाद बलराज को जगाया। बलराज भी वो वीडियो देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उनके पास 20-30 फोन कॉल आए हुए थे। समय ने कहा कि वो दोनों ही परेशान थे कि इससे वो बाहर कैसे निकलेंगे। वो बहुत डराने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है।

केबीसी एपिसोड का किया जिक्र

इसी वीडियो में समय रैना ने उनकी और उनकी मां के बीच के फोन कॉल का भी जिक्र किया। अपनी मां के बारे में बात करते हुए समय रैना काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, “उस पल में सबसे खराब चीज हुई मेरी मां का कॉल आया। मैं उनका फोन उठाकर अपना चेहरा दिखाने से कतरा रहा था। उन्हें कैसा लगेगा? मेरी मां को कुछ नहीं आता सिवाय प्यार देने के। वो सबसे भोली इंसान हैं। उनका दिल बहुत साफ है। जब मैं केबीसी में गया था, उन्हें मैसेज ब्रॉडकास्ट करना नहीं आता था। उन्होंने हर किसी को एक-एक करके मैसेज किया था कि मेरा बेटा कल टीवी पर आएगा।”

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मां के बारे में बात करते हुए इमोशनल हुए समय रैना

अपनी मां के साथ कॉल की बात बताते हुए समय रैना ने कहा कि उनकी मां ने फोन करके पूछा कि बेटा तू ठीक है ना? समय रैना ने मां से झूठ बोलते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और ये सब होता रहता है। इसके बाद उनकी मां ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय ने बताया कि इसके बाद उन्होंने फोन काटा उसके दो सेकेंड बाद ही समय की मां ने बलराज को फोन कर दिया और उन्होंने बलराज से कहा कि समय का ध्यान रखे, उनका बेटा ठीक नहीं है। समय ने कहा कि इसके बाद उन्हें बहुत शर्म आई कि वो किससे छिपा रहे हैं, वो क्यों छिपा रहे हैं। इसके बाद समय ने सोचा कि उनकी मां भी वहां रो रही होंगी, घरवाले उन्हें ताने मार रहे होंगे। वे भी यहां रो रहे हैं। अभी उनकी मां को उनकी जरूरत है। इसके बाद समय रैना ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया।

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समय रैना का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं समय को रोता हुआ देखना उनकी लिस्ट में नहीं था। बहुत सारे लोगों ने रोने वाले इमोजी के साथ समय रैना के लिए अपना दुख व्यक्त किया है।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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