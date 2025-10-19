Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीSalman Khan wrongly scolded Gaurav Khanna Public votes 70 percent in favor of GK
BB: सलमान ने गौरव को गलत डांटा? पब्लिक वोटिंग में सामने आया सच, GK के सपोर्ट में 70% पब्लिक

संक्षेप: सुपरस्टार सलमान खान ने ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में गौरव खन्ना को इस बात के लिए डांटा था कि उन्होंने भला बनने और तारीफें लूटने के लिए नीलम की चिट्ठी के टुकड़े उन्हें दिए थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? पब्लिक वोटिंग में तो कुछ और ही कहानी सामने आई है।

Sun, 19 Oct 2025 11:16 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को शुरू से ही फ्रंट फुट पर नहीं खेलने के लिए कॉल आउट किया जाता रहा है। गौरव खन्ना शो में बहुत चालाकी से धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन चौथे हफ्ते के बाद उन्होंने अचानक गियर बदला और अब वह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि अभी भी शो में उनकी रणनीति बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है। खुद सलमान खान भी 'वीकेंड का वार' पर कई बार गौरव को टोक देते हैं।

सलमान ने किया था गौरव को रोस्ट

हालिया 'वीकेंड का वार' में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सलमान खान ने एक तरफ जहां गौरव खन्ना को ओवर स्मार्ट होने के लिए रोस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक टास्क में फ्रंट फुट पर नहीं खेलने के लिए रोस्ट किया। लेकिन जनता सलमान खान की बात से सहमत नहीं है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस 24x7 ने एक पोल आयोजित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि गौरव खन्ना ने जो किया वो कैप्टन्सी टास्क में अच्छा दिखने के लिए किया?

गौरव खन्ना के सपोर्ट में 70% पब्लिक

दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान के बयान से ठीक विपरीत 70% लोगों ने 'नहीं' में वोट किया है। यानि 70% लोगों को लगता है कि नहीं गौरव ने लोगों की नजर में अच्छा दिखने के लिए वो लेटर के टुकड़े नहीं उठाए थे। सिर्फ 20% लोगों को लगता है कि गौरव खन्ना ने तारीफें लूटने और लोगों की नजर में अच्छा दिखने के लिए वो लेटर के टुकड़े उठाकर नीलम को दिए थे।

किस टास्क के चक्कर में फंसे गौरव?

बता दें कि प्री-कैप्टन्सी टास्क में जब फरहाना भट ने नीलम के घर से आया लेटर फाड़ दिया था, तब गौरव खन्ना को बिग बॉस ने लेटर के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डालने को कहा था। गौरव खन्ना ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर कुछ बचे हुए टुकड़े नीलम गिरी को देने का फैसला किया। कमेंट सेक्शन में भी ढेरों लोगों ने गौरव का सपोर्ट किया है। एक शख्स ने लिखा- गौरव खन्ना को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

