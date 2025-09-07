Salman Khan talked about the situation in Punjab after the floods, says kisaanon ke pas anaaj nhin hai Bigg Boss 19: सलमान खान ने उठाया पंजाब में आई बाढ़ का मुद्दा, बोले-किसानों के पास अनाज नहीं है, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान खान ने उठाया पंजाब में आई बाढ़ का मुद्दा, बोले-किसानों के पास अनाज नहीं है

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने वीकेंड के वार एपिसोड में घरवालों को पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया है। एक्टर ने ये भी कहा कि कई पंजाबी सिंगर्स मदद कर रहे हैं। वो भी जितना कर सकते हैं उन तक मदद पहुंचा रहे हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:54 PM
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने शो बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में देश के कई राज्यों में आई बाढ़ का मुद्दा उठाया है। सलमान कंटेस्टेंट को देश के हालात बताते हुए कहते हैं कि इस समय बाढ़ की वजह से हालत कई राज्यों की स्थिति खराब है।खाना उगाने वाले किसानों के बस अनाज नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है। एक्टर कहते हैं कई एक्टर्स और सिंगर्स ने मदद पहुंचाई है। इस मुश्किल समय में उनके फाउंडेशन की तरफ से भी मदद की गई है।

सलमान खान ने घरवालों को बताए पंजाब के हाल

सलमान खान ने रविवार वाले वीकेंड वार एपिसोड में पंजाब में आई बाढ़ की जानकारी घर में बंद कंटेस्टेंट को दी है। इस वीडियो में सलमान खान कहते हैं-आपनें पता है उतराखंड के क्या हाल है, हिमाचल के क्या हाल है और अब पंजाब। बाढ़ पर बाढ़, लेंसलाइड पर लेंसलाइड, तबाही मची है। ये जो हमारे लिए किसान जो खाना उगाते हैं उनके पास अनाज नहीं खाने के लिए। उनके पास घर नहीं है।बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। यह जो कम्युनिटी है, यह जानी जाती है लंगर के लिए, पता नहीं कितने सालों से इन्होंने खाना बांटा है लोगों को। कोई भी आए उनके लंगर में किसी को भी निराश नहीं होने देते हैं। भुखे पेट वापस लोटने नहीं देते हैं। अब उन पर आफत आई है और हम सबका फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें। पंजाब के सिंगर्ज हैं, उन्होंने काफी मदद की है। हम लोग भी यहां से मदद कर रहे हैं। हम जो कर सकते हों करेंगे।”

वीकेंड पर सलमान खान का वार

बता दें, बिग बॉस 19 को डिजिटल प्लेटफार्म पर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। शो पहले दो ही हफ्तों में टॉप पर पहुंच चुका है। घर में नजर आ रहे कंटेस्टेंट ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। नए एपिसोड की बात करें तो सलमान खान के वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट के बीच मजेदार टास्क खेला जाएगा। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी गेम में मजेदार बनाने आए हैं। इसके अलावा पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शहनाज गिल के भाई शाहबाज इस शो हिस्सा बन सकते हैं। शाहबाज की एंट्री गेम को और ज्यादा मजेदार बना देगी।

