सलमान खान ने ‘बिग बॉस 19’ के ट्रेलर में कहा, ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 सालों में…

Bigg Boss 19 Trailer Released: सलमान खान ने ‘बिग बॉस 19’ का कॉन्सेप्ट समझाया है। उन्होंने बताया कि इस बार हर छोटा बड़ा फैसला घरवाले लेंगे, लेकिन उन्हें उस फैसले के अंजाम के लिए भी तैयार रहना होगा।

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के मेकर्स इस बार आपके लिए कुछ बिलकुल नया लेकर आ रहे हैं और इसकी झलक ‘बिग बॉस 19’ के ट्रेलर में साफ नजर आ रही है। इस बार ‘बिग बॉस’ के घर में जोश और उमंग के साथ-साथ एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। जी हां, इस बार ‘बिग बॉस’ के घर में ड्रामा और लड़ाई झगड़े से हटकर लोकतांत्रिक माहौल नजर आएगा।

ट्रेलर से यह साफ हो गया है कि इस बार ‘बिग बॉस’ के घर में जो फैसले लिए जाएंगे वो घर के सदस्य लेंगे। ट्रेलर की शुरुआत में सलमान कहते हैं, ‘ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 सालों में। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है। मतलब हर छोटा बड़ा फैसला घरवालों के हाथ में होगा। घरवालों जो करना है करो (Do whatever you want), लेकिन अनजाम और आवाम के लिए भी तैयार रहना क्योंकि बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार।’

यह बदलाव न सिर्फ शो के फॉर्मेट में ताजगी लाएगा, बल्कि दर्शकों को भी प्रभावित करेगा क्योंकि अब वे देख सकेंगे कि किस तरह कंटेस्टेंट्स के बीच मतभेदों और फैसलों को लोकतांत्रिक तरीके से हल किया जाता है। इस बार कोई भी व्यक्ति अकेले छूट नहीं पाएगा, बल्कि सभी मिलकर जिम्मेदारी लेंगे और फैसले करेंगे।