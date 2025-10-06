salman khan pulls leg of elvish Yadav hinting at his snake venom case Bigg Boss 19: सलमान खान ने स्नेक वीनम केस पर एल्विश की खींची टांग? बोले- आपका तो विष से…, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान खान ने स्नेक वीनम केस पर एल्विश की खींची टांग? बोले- आपका तो विष से…

एल्विश यादव बिग बॉस 19 में पहुंचे तो सलमान खान ने उनके मजे लिए। वह जहर से जुड़ा एक टास्क करने आए थे और सलमान ने उनका स्वागत करते ही वीनम केस की तरफ इशारा करके उनकी टांग खींची।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:06 PM
एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रह चुके हैं। अब बिग बॉस सीजन 19 में वह मेहमान बनकर आए तो सलमान खान उनकी टांग खींचने से नहीं चूके। एल्विश को एक टास्क करवाना था जो जहर से जुड़ा था। सलमान ने कहा कि एल्विश का विष से पुराना नाता है, इस पर एल्विश हंसने लगे। याद दिला दें कि एल्विश यादव का नाम स्नेक वीनम कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुका है। सलमान का इशारा उस ही तरफ था।

सलमान ने ऐसे किया एल्विश का स्वागत

एल्विश के आने पर सलमान खान ने उनका स्वागत किया और बोले, 'एल्विश यादव का स्वागत कीजिए। एकदम सिस्टम हैंग कर देना।' इस पर एल्विश बोलते हैं, 'घरवालों के अंदर विष है, उसका इलाज करने आया हूं।' इस पर सलमान ने उनके स्नेक वीनम वाले केस पर तंज कसते हुए कहा, 'विष से तो आपका पुराना नाता है।' एल्विश ने जवाब दिया, 'काफी।' इस पर सलमान बोले, 'मुझे नहीं पता था कि आप ठीक भी कर लेते हैं। आपके पास एंटीडोट है।'

स्नेक वीनम कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके एल्विश

बता दें कि एल्विश यादव स्नेक वीनम से जुड़ी लीगल कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। उनका नाम रेव पार्टीज में स्नेक वीनम (सांप का जहर) सप्लाई करने में आ चुका है। अभी मामले की जांच चल रही है।

घरवालों ने चुने अपने टारगेट

एल्विश बिग बॉस में 'पॉइजन का एंटीडोट' टास्क करवाने आए थे। इसमें कंटेस्टेंट को बताना था कि किसके अंदर विष है। उस घरवाले का विष निकालने के लिए एंटीडोट दिया जाना था। जीशान कादरी ने कुनिका सदानंद को जहरीला बताया। वहीं अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को टारगेट किया।

