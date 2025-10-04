सलमान ने इस बिग बॉस विनर का लिया नाम, रोते हुए मृदुल तिवारी बोले- वो मेरे बड़े भाई हैं

बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार पर मृदुल तिवारी को सलमान खान से तारीफ मिली। मृदुल की तारीफ करते हुए सलमान ने एक बिग बॉस विनर के नाम का जिक्र किया। वो नाम सुनते ही मृदुल इमोशनल हो गए और कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं।

बिग बॉस 19 वीकेंड के वार पर आज सलमान खान ने घरवालों को आइना दिखाया। आज के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने मृदुल तिवारी की तारीफ की। मृदुल की तारीफ करते हुए सलमान खान ने बिग बॉस 10 के विनर का जिक्र किया। उनका नाम सुनते ही मृदुल तिवारी इमोशनल हो गए और कहा कि वो उनके बड़े भाई हैं।

घरवालों ने की मृदुल की तारीफ सलमान खान ने वीकेंड के वार की शुरुआत मृदुल तिवारी से की। उन्होंने मृदुल को फिर घर में नहीं दिखने के लिए टोका। सलमान ने सभी घरवालों से सवाल किया कि उन्हें मृदुल कैसे लगते हैं। तान्या को छोड़कर सभी लोगों ने मृदुल के बारे में अच्छी बातें कहीं। घरवालों की बातें सुनने के बाद सलमान ने मृदुल को समझाया।

सलमान ने भी की मृदुल की तारीफ सलमान ने कहा कि वो मृदुल को आज बेडरूम में भेजने वाले थे, लेकिन घरवालों ने जिस तरह उनकी तारीफ की वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मृदुल से कहा कि घरवालों ने जो चीजें कहीं वो बाहर की दुनिया में तारीफ है कि गाय लड़का है, सिंपल लड़का है।