सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ 24 अगस्त से शुरू होने वाला है। सामने आए ट्रेलर के मुताबिक, इस बार शो में घरवालों की सरकार होगी और डेमोक्रेसी का राज होगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:26 PM
Bigg Boss 19: संसद का डिजाइन, 15 कंटेस्टेंट्स और सिंगल बेड्स, ऐसा होगा ‘बिग बॉस 19’ का घर

बॉलीवुड के सुपरस्ट्रार सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन 24 अगस्त 2025 से लॉन्च होने जा रहा है। इस बार बिग बॉस घर का थीम पूरी तरह से संसद और लोकतंत्र से प्रेरित है, जिसे "घरवालों की सरकार" नाम दिया गया है। इस थीम के तहत घर के सदस्यों को बड़े और छोटे दोनों तरह के फैसले लेने का पूरा अधिकार मिलेगा, जिससे घर में ड्रामा और राजनीति का नया रंग देखने को मिलेगा।

इस सीजन का सबसे बड़ा बदलाव है कि घर को संसद की तरह डिजाइन किया गया है, जहां कंटेस्टेंट्स खुद अपनी सरकार चलाएंगे। सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि इस बार शो में "ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी" चलेगी। प्रतियोगियों को अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए फैसले करने होंगे, लेकिन हर फैसले का असर भी उन्हें उठाना होगा।

घर के अंदर की व्यवस्था भी पूरी तरह बदलाव में है। इस बार 19 की बजाय सिर्फ 15 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे, और हर कंटेस्टेंट को एक-एक सिंगल बेड मिलेगा, यानी कोई डबल बेड नहीं होगा। इसके अलावा आने वाले समय में 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स भी जुड़ सकते हैं। होम इंटीरियर को ज्यादा प्रैक्टिकल और तनावपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार किया गया है ताकि हर निर्णय का असर महसूस हो सके।

नए ट्रेलर में सलमान खान को एक नेता के रूप में दिखाया गया है, जो चुनावी सभा में भाषण दे रहे हैं, जो पहले सीजन की याद दिलाता है। सलमान ने कहा कि जब लोगों को पावर मिलती है तो उनके असली चेहरे सामने आते हैं। इस नई पावर वितरण व्यवस्था से शो को देखने वाले दर्शकों को नए प्रकार का रोमांच और मनोवैज्ञानिक खेल देखने को मिलेगा।

बिग बॉस 19 का सेट 20 अगस्त तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और मीडिया को घर के अंदर जाने की अनुमति 19 अगस्त को मिलेगी। दर्शक 24 अगस्त से टीवी और जिओ हॉटस्टार पर इस नए रोमांचक सीजन का आनंद ले सकेंगे।

संक्षेप में, बिग बॉस 19 में न केवल रोचक बदलाव होंगे, बल्कि प्रतियोगियों को अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और यह मौका देंगे कि वे नए राजनीतिक और सामाजिक कौशल दिखाएं। इस बदलाव से यह सीजन भारतीय रियलिटी शो इतिहास में यादगार साबित होगा।

इस तरह बिग बॉस 19 का मकसद मनोरंजन के साथ-साथ एक नई लोकतांत्रिक जिंदगी की झलक भी घर तक पहुंचाना है।

