Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने निकाली इन दो कंटेस्टेंट हेकड़ी, कहा- 'तुम्हारे बाप-दादा...'

हर किसी को हर हफ्ते 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। इस बार घर के दो कंटेस्टेंट सलमान खान के निशाने पर आए हैं। सलमान ने उन्हें लास्ट वॉर्निंग दी है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:50 PM
Bigg Boss 19 Update : 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। शो को लेकर काफी इस वक्त काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हर किसी को हर हफ्ते 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। इस बार घर के दो कंटेस्टेंट सलमान खान के निशाने पर आए हैं। सलमान ने उन्हें लास्ट वॉर्निंग दी है।

इन दो ने क्रॉस की सारी लिमिट

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में BiggBoss_Tak ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि सलमान खान ने बसीर अली और अमाल मलिक को शो में सारी लिमिट क्रॉस करने को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। सलमान ने कहा, 'प्रणित के साथ लड़ाई में आप दोनों ने हद पार कर दी।'

तुम कहां से आए हो?

सलमान ने पूछा, 'गांव से आए हो क्या होता है, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पापा और पर दादा कहां से आये थे? सब अपनी प्रतिभा से आते हैं।' यही नहीं, सलमान ने अमाल को प्रणित को धक्का न देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये तुमको मेरी आखिरी चेतावनी है।

शो ये आउट हुआ ये कंटेस्टेंट

bigboss__khabriii की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के घर से फरहाना भट्ट को बाहर कर दिया गया है। 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान, फरहान पर बुरी तरह भड़कते हैं। वो फरहाना से कहते हैं, 'तुम्हें मैंने इतना समझाया लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम इस शो से एविक्ट होकर ही मानोंगी।' फिलहाल वो शो से बाहर हुई हैं या नहीं इसकी आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है ये तो उनके फैंस के लिए बड़ा झटका होगा।

