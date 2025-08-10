रूपाली गांगुली ने मानहानि केस में सौतेली बेटी के खिलाफ कोर्ट में दिया बयान, बोलीं- झेला मानसिक ट्रॉमा

टीवी सीरियल अनुपमा स्टार एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी ईशा पर मानहानि कि केस दर्द किया था। अब इस मामले में उनकी वकील की तरफ से जानकारी दी गई है। वकील ने बताया कि रूपाली ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है।

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के बीच चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में है। पिछले साल नवंबर 2024 में रूपाली ने ईशा वर्मा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। यह केस दो हिस्सों में बंटा हुआ है एक सिविल डिफेमेशन सूट, जो हाई कोर्ट में है, और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन कम्प्लेंट, जो अंधेरी कोर्ट में चल रहा है। अब इन मामलों में रूपाली गांगुली की वकील ने नई जानकारी दी है।

रूपाली की वकील का बयान ताजा अपडेट के मुताबिक कुछ दिन पहले रूपाली गांगुली अपने वकील सना रईस खान के साथ मुंबई के अंधेरी कोर्ट पहुंचीं। कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए सना, जो ‘बिग बॉस 17’ का हिस्सा रह चुकी हैं, ने कहा, “जैसे कि आप सब जानते हैं, हाई कोर्ट में हमने सिविल डिफेमेशन सूट फाइल किया है, जहां हमें इंटरिम रिलीफ मिल चुकी है। यहां क्रिमिनल डिफेमेशन कम्प्लेंट फाइल हुई थी, जहां आज रूपाली भी आई थीं।”

रूपाली ने झेला ट्रॉमा सना ने आगे बताया, “रूपाली ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और विस्तार से बताया कि किस तरह उन्होंने एक ट्रॉमैटिक एक्सपीरियंस झेला है। किस तरह उन्हें डिफेम किया गया है और उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। ये सब उन्होंने कोर्ट में रखा।” रूपाली गांगुली, जो अपने दमदार एक्टिंग और साफ-सुथरी इमेज के लिए जानी जाती हैं, का कहना है कि इस विवाद ने उन्हें न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान किया है बल्कि उनकी पब्लिक इमेज पर भी असर डाला है।