अनुपमा के 5 साल पूरे होने पर रुपाली गांगुली बोलीं- यह शो मेरी चाहत नहीं बल्कि...

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा को 5 साल पूरे हो गए हैं। शो के 5 साल पूरे होने पर रुपाली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे यह शो उनकी चाहत नहीं है।

रुपाली गांगुली अपने शो अनुपमा को लेकर घर-घर फेमस हैं। उन्हें अनुपमा के नाम से काफी प्यार मिल रहा है। अब इस शो को 5 साल पूरे हो गए हैं। इस खास दिन को रुपाली ने सेट में पूरी कास्ट के साथ सेलिब्रेट किया जहां मीडिया भी आई थी। इस दौरान रुपाली ने अपनी जर्नी को लेकर बात की और उन सबको शुक्रिया कहा जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है। उन्होंने पति को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बताया है।

क्या बोलीं रुपाली रुपाली ने कहा, 'मेरे लिए अनुपमा मेरे पापा का सपना पूरे होने जैसा है। मेरी मां का सपना पूरा होना। ये मेरे पैरेंट्स का आशीर्वाद है, ये मेरे पति की इच्छा है कि मुझे नई पहचान मिली। यह शो वो नहीं जो मुझे चाहिए था बल्कि मेरी जरूरत था और इस शो को मैंने मैनिफेस्ट किया था। भगवान ने राजन शाही के जरिए मुझे यह शो दिया। अनुपमा सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ है। अनुपमा मेरे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो मेरे स्ट्रगलिंग दिनों के बाद आया है।'

मां ने सोचा और पति ने किया पूरा रुपाली ने आगे कहा, 'यह सपना मेरे लिए मेरी मां ने देखा था। मैंने कभी खुद को बड़े एक्टर या स्टार के रूप में नहीं देखा। मेरी मां ने मेरे लिए बड़ा सोचा था और मेरे पति अश्विन के वर्मा ने मुझे सपोर्ट दिया इस सपने को पूरा करने के लिए।'

शो की बात करें तो फिलहाल अंश और प्रार्थना की शादी में काफी उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। मोटी मैं नहीं चाहती थी कि प्रार्थना का बच्चा शाह परिवार में रहे। लेकिन अनुपा, मोटी बा के खिलाफ खड़ी है।