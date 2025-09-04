अनुपमा की रुपाली गांगुली को लेकर सुमीत बोले- हमारी पंचिंग बैग है, आज भी उसकी...

रुपाली गांगुली जिन्हें अनुपमा शो में काफी पसंद किया जाता है, वह साराभाई वर्सेस साराभाई शो में भी छाई रहती थीं। उनका किरदार काफी फनी और एंटरटेनिंग था। अब उनके उसी शो के को-स्टार सुमीत ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं।

रुपाली गांगुली ने अनुपमा शो से कमबैक किया है। शो को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन इससे पहले वह साराभाई वर्सेस साराभाई में भी नजर आती थीं जिसमें रुपाली को काफी पसंद किया जाता था। शो को बंद हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन रुपाली का शो में जो अंदाज था उसे आज भी पसंद किया जाता है। अब सुमीत, रुपाली के साराभाई शो के कोस्टार ने एक्ट्रेस को लेकर बात की और कहा कि वह आज भी उनकी खिंचाई करते हैं।

पिंकविला से बात करते हुए सुमीत ने बताया कि डायरेक्टर आतिष कपाड़िया को लगता था कि रुपाली, संजीवनी में कॉमेडी करती थीं जबकि उनका रोल सीरियल था। सुमीत ने बताया कि आतिश बोलते थे रुपाली से कि जिस तरह से तुम बोलती थी वो कॉमेडी था।

सुमीत ने आगे कहा, ‘आज भी हम उसकी खिंचाई करते हैं कि अनुपमा में तुम बहुत अच्छी कॉमेडी करती हो। दरअसल, रुपाली हमारा पंचिंग बैग है। हम उसे पंच करते रहते हैं। लेकिन वह अच्छी हैं। वो बेचारी हंसती है और बोलती है मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।’

बता दें कि सुमीत साराभाई वर्सेस साराभाई में साहिल का किरदार निभाते थे यानी रुपाली के ऑनस्क्रीन पति का।