'24 की कमर जब 40 की…', जब 83 किलो हो गया था अनुपमा की रूपाली गांगुली का वजन

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में हिरोइनों को अक्सर उनके वजन की वजह से कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अब टीवी की टॉप हिरोइनों में से एक रूपाली गांगुली ने उस वक्त को याद किया जब उन्हें भी बॉडी शेम किया गया। उन्होंने कहा कि उनका वजन 83 किलो पहुंच गया था। उन्होंने खुद को शीशे में देखना बंद कर दिया था। लोग उन्हें कहते थे कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थीं। रूपाली ने कहा कि जब 24 की कमर 40 इंच की हो जाती है, बहुत अजीब लगता है।

जब बढ़ गया था रूपाली गांगुली का वजन टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत में रूपाली गांगुली ने कहा, “रुद्रांश के जन्म के बाद मैं 83 किलो की हो गई थी और मैं खुद को शीशे में नहीं देखती थी। कई लोगों ने बोला, तू तो इतनी मोटी हो गई, कई चीजें जो आपको ऐसे ही बोली जाती हैं वो आपको छू जाती हैं, खासकर अगर आप एक महिला हैं।”

रूपाली बोलीं- अजीब सा लगता है रूपाली ने आगे कहा, “मेरी हिम्मत नहीं होती थी आइने के सामने आने की और अश्विन बहुत दयालु थे, दयालु क्या, वो मुझसे प्यार करते थे। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप शरीर या कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अलग महसूस करती थी। 24 से आपकी कमर जब 40 की हो जाती है, अजीब सा लगता है।”