'24 की कमर जब 40 की…', जब 83 किलो हो गया था अनुपमा की रूपाली गांगुली का वजन
टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने वजन बढ़ने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि बेटे के जन्म के बाद उनका वजन 83 किलो पहुंच गया था। रूपाली ने कहा कि 24 की कमर जब 40 की हो जाती है तो अजीब लगता है।
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में हिरोइनों को अक्सर उनके वजन की वजह से कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अब टीवी की टॉप हिरोइनों में से एक रूपाली गांगुली ने उस वक्त को याद किया जब उन्हें भी बॉडी शेम किया गया। उन्होंने कहा कि उनका वजन 83 किलो पहुंच गया था। उन्होंने खुद को शीशे में देखना बंद कर दिया था। लोग उन्हें कहते थे कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थीं। रूपाली ने कहा कि जब 24 की कमर 40 इंच की हो जाती है, बहुत अजीब लगता है।
जब बढ़ गया था रूपाली गांगुली का वजन
टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत में रूपाली गांगुली ने कहा, “रुद्रांश के जन्म के बाद मैं 83 किलो की हो गई थी और मैं खुद को शीशे में नहीं देखती थी। कई लोगों ने बोला, तू तो इतनी मोटी हो गई, कई चीजें जो आपको ऐसे ही बोली जाती हैं वो आपको छू जाती हैं, खासकर अगर आप एक महिला हैं।”
रूपाली बोलीं- अजीब सा लगता है
रूपाली ने आगे कहा, “मेरी हिम्मत नहीं होती थी आइने के सामने आने की और अश्विन बहुत दयालु थे, दयालु क्या, वो मुझसे प्यार करते थे। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप शरीर या कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अलग महसूस करती थी। 24 से आपकी कमर जब 40 की हो जाती है, अजीब सा लगता है।”
बता दें, रूपाली ने साल 2013 में अश्विन वर्मा से शादी की थी। उसी साल अगस्त के महीने में उनका बेटा रुद्रांस हुआ। अपनी पिछली शादी से अश्विन की दो बेटियां हैं। रूपाली गांगुली के करियर की बात करें तो वो लंबे वक्त से स्टार प्लस के टॉप सीरियल अनुपमा में लीड रोल निभा रही हैं।
