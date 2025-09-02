Rupali Ganguly Blasts Donald Trump Trade Adviser Peter Navarro For His Casteist Jibe Says Do Not Drag Brahmins Or Ind डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पर भड़कीं रुपाली गांगुली, बोलीं- अपनी गलती छिपाने के लिए ब्राह्मणों को…, Tv Hindi News - Hindustan
रुपाली गांगुली, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार के ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी वाले स्टेटमेंट पर काफी भड़की हैं। रुपाली ने उन्हें अपनी तरफ से करारा जवाब भी दिया है जिस पर एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:37 AM
अनुपमा शो में जैसे रुपाली गांगुली अपनी आवाज रखने से पीछे नहीं हटती, वैसे ही रियल लाइफ में वह देश के हर मुद्दे पर अपनी बात जरूर रखती हैं। अब रुपाली ने सोमवार को ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर यानी सलाहकार पीटर नवारो के ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी वाले स्टेटमेंट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। रुपाली का कहना है कि ये सब बोलकर आप अपनी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं छिपा सकते हैं।

क्या बोलीं रुपाली

रुपाली ने दरअसल एक्स(ट्विटर) पर ट्वीट किया, कुछ चीजें क्लीयर कर लेते हैं। ब्राह्मण आपकी असफल व्यापार नीतियों या अमेरिका की आर्थिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। किसी समुदाय को जातिवादी ताने से टागरेट बनाने से आपकी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं छिप सकता। ये पुरानी चालाकी काम नहीं आएगी। भारतीय एकजुट हैं।

ट्रंप के लीगल एडवाइजर ने क्या कहा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिद फॉक्स न्यूज से बात करते हुए पीटर ने कहा, 'देखिए मोदी एक अच्छे लीडर हैं। मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि

वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं, जबकि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं बस इंडियन लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज समझें कि यहां क्या हो रहा है। आप देखें कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा और हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं।'

बता दें कि कुछ दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस वक्त रुपाली ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ये देख इनका भी है, ये दुनिया इनकी भी है। नफरत और क्रूरता के बजाय करुणा और दयालुता को चुनें। जय पशुपतिनाथ।

रुपाली के शो अनुपमा की बात करें तो यह टीआरपी की लिस्ट में नंबर पर ही राज कर रहा है। पिछले हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में शो 2.3 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर था।

