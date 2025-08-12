Rupali Ganguly Accused Of Eating Beef Actress Got Anger Says I Always Feed Stray Animals रुपाली गांगुली पर लगा बीफ और चिकन खाने का आरोप, एक्ट्रेस बोलीं- हर जानवर की मैं..., Tv Hindi News - Hindustan
रुपाली गांगुली पर लगा बीफ और चिकन खाने का आरोप, एक्ट्रेस बोलीं- हर जानवर की मैं...

रुपाली गांगुली पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बीफ और बाकी मीट खाने का आरोप लगाया जिससे एक्ट्रेस को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने ना सिर्फ उस शख्स को करारा जवाब दिया बल्कि बाकी लोगों को भी जागरुक किया।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:32 PM
रुपाली गांगुली उन सेलेब में से हैं जो हमेशा स्ट्रे डॉग्स को प्यार लुटाती दिखती हैं। इतना ही नहीं वह कई बार स्ट्रीट एनिमल्स की मदद करने के लिए लोगों को भी मोटिवेट करती हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उनपर चिकन, मटन, बीफ और फिश खाने का आरोप लगाया है। यह सब तब कहा गया जब रुपाली ने कुत्तों के सपोर्ट में पोस्ट किया था। हालांकि रुपाली ने अब उस यूजर को करारा जवाब दिया है।

क्या बोलीं रुपाली

रुपाली ने लिखा, 'मैं बेघर जानवरों को खाना खिलाती रहती हूं। हर जानवर की मैं वैक्सीनेशन भी करवाती हूं। मैं एनिमल शेल्टर्स और गौशाला को सपोर्ट करती हूं, ना सिर्फ अपने शहर बल्कि पूरे इंडिया में। मैं प्राउड वेजिटेरियन हूं। मेरा बच्चा छोटे से स्ट्रे जानवरों के साथ रहा है और उन्हें प्रोटेक्ट किया है। वे प्यार और दया को समझते हैं। यह धरती सबके लिए है।'

यूजर ने क्या कहा था

यूजर ने लिखा था, ‘आप स्ट्रे डॉग्स को लेकर ज्ञान मत दो जबकि आप खुद चिकन, मटन, बीफ, फिश खाते हो। प्यार हर जानवर को लेकर होना चाहिए और जो स्ट्रे के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आप लोग रोज शेल्टर होम जाएं और उन्हें खाना खिलाओ। आप उनका ध्यान रखें और वहां रहो जब कोई नहीं होता या उनके लिए फंड्स इकट्ठा करो। कम से कम 10 स्ट्रे के लिए शेल्टर होम बनाओ या उन्हें गोद लो। आप लोग न्यूज देखो और तब आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को ये कुत्ते काट लेते हैं। इससे कुछ सीखो नहीं तो अपने परिवार के लोगों को रेबीज होने तक का इंतजार करो, उसके बाद भौंकना।’

रुपाली के बारे में बता दें कि वह काफी समय से शो अनुपमा कर रही हैं। शो काफी सालों से दर्शकों का दिल जीत रहा है। हालांकि हाल ही में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आने से अनुपमा के लिए बड़ा कॉम्पटीशन आ गया है और लास्ट टीआरपी की लिस्ट में अनुपमा को क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने मात दे दी।

