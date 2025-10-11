शराब पीती थीं रुबीना दिलैक, 5 साल पहले पति अभिनव शुक्ला के लिए छोड़ दी ये आदत

रुबीना दिलैक ने हाल में अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने पति अभिनव शुक्ला के लिए 5 साल पहले शराब पीना छोड़ दिया है। वो ज्यादा खाना खाती थीं और ज्यादा सोचती थीं।

शराब पीती थीं रुबीना करवा चौथ के मौके पर रुबीना ने पति अभिनव शुक्ला के साथ कई तस्वीरें शेयर की। इसके कैप्शन में रुबीना ने लिखा, “मेरे लिए, करवा चौथ सिर्फ पालन करने की एक परंपरा नहीं है, यह प्यार में मेरे विश्वास का जश्न मनाने का मेरा तरीका है! जबकि मैं खुद को यह याद दिलाने के लिए व्रत करती हूं कि मेरे पास अपनी बुराइयों को त्यागने की क्षमता है, जैसे कॉफी, ज्यादा खाना, बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक काम करना, रिजल्ट को कंट्रोल करना और बहुत कुछ। मैंने 5 साल पहले शराब छोड़ दी थी, मुझे कभी सिगरेट की आदत नहीं थी, औरकोई केमिकल भी नहीं लिया। मैंने आज व्रत रखा है कि अपने बेटर हाफ के लिए बेस्ट हाफ बन सकूं।”