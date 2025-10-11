Hindustan Hindi News
शराब पीती थीं रुबीना दिलैक, 5 साल पहले पति अभिनव शुक्ला के लिए छोड़ दी ये आदत

रुबीना दिलैक ने हाल में अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने पति अभिनव शुक्ला के लिए 5 साल पहले शराब पीना छोड़ दिया है। वो ज्यादा खाना खाती थीं और ज्यादा सोचती थीं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 04:21 PM
शराब पीती थीं रुबीना दिलैक, 5 साल पहले पति अभिनव शुक्ला के लिए छोड़ दी ये आदत

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट फैंस को देती रहती हैं। रुबीना ने करवा चौथ के मौके पर पति अभिनव शुक्ला के लिए एक खास पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने जीवन में कई त्याग किए। वो दारू पीती थीं और उन्होंने पांच साल पहले दारू पीना छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव किए जिससे वो बेटर हाफ से बेस्ट हाफ बन सके।

शराब पीती थीं रुबीना

करवा चौथ के मौके पर रुबीना ने पति अभिनव शुक्ला के साथ कई तस्वीरें शेयर की। इसके कैप्शन में रुबीना ने लिखा, “मेरे लिए, करवा चौथ सिर्फ पालन करने की एक परंपरा नहीं है, यह प्यार में मेरे विश्वास का जश्न मनाने का मेरा तरीका है! जबकि मैं खुद को यह याद दिलाने के लिए व्रत करती हूं कि मेरे पास अपनी बुराइयों को त्यागने की क्षमता है, जैसे कॉफी, ज्यादा खाना, बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक काम करना, रिजल्ट को कंट्रोल करना और बहुत कुछ। मैंने 5 साल पहले शराब छोड़ दी थी, मुझे कभी सिगरेट की आदत नहीं थी, औरकोई केमिकल भी नहीं लिया। मैंने आज व्रत रखा है कि अपने बेटर हाफ के लिए बेस्ट हाफ बन सकूं।”

बिग बॉस में रुबीना

बता दें, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला को बिग बॉस 14 में देखा गया था। उस दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि वो दोनों अपनी शादी को एक मौका और देना चाहते थे इसलिए बिग बॉस के घर में आए थे। इस शो का खिताब रुबीना ने जीता था। शो के बाहर आने के बाद एक्ट्रेस ने एक लंबा ब्रेक लिया और 2023 में दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। हाल में उन्हें टीवी शो पति पत्नी और पंगा में देखा गया था।

rubina dilaik

