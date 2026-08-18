रुबीना दिलैक ने खोला अपने चेहरे के ट्रीटमेंट का राज, दांतों पर भी करवाया काम, बोलीं-सर्जरी नहीं करवाई
रुबीना दिलैक ने हाल में अपने चेहरे पर करवाए गए ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई है। तचेहरे के खास ट्रीटमेंट के लिए वो दुबई गई थीं। दांत ओअर भी करवाया महंगा ट्रीटमेंट।
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। बिग बॉस 14 का खिताब जीतने के बाद रुबीना को बॉस लेडी के नाम से जाना जाता है। शो के दौरान उनके बदले हुए लुक को लेकर कई सवाल उठे थे। उनकी पुरानी तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसमें वो अलग दिख रही थीं। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि रुबीना ने अपने चेहरे पर कोई सर्जरी करवाई है। उनके लिप्स, नाक और चेहरे की शेप में बदलाव नजर आ रहा था। लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपने बयान में चेहरे पर किए गए ट्रीटमेंट से पर्दा उठाया है।
रुबीना बताया चेहरे पर करवाए ट्रीटमेंट का राज
हाल में पति अभिनव शुक्ला, हिना खान और रॉकी जैसवाल के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल उनके बदले हुए चेहरे किए लिए किया जाता है। एक्ट्रेस कहती हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि उन्होंने चेहरे पर कोई सर्जरी करवाई है। रुबीना आगे साफ़ कहती हैं कि उन्होंने चेहरे पर ट्रीटमेंट लिया है लेकिन हर ट्रीटमेंट का मतलब सर्जरी नहीं होता है। एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने अपने चेहरे पर कोई सर्जरी नहीं करवाई है।
रुबीना ने बताया चेहरे के ट्रीटमेंट के लिए वो दुबई गई थीं
रुबीना, हिना खान को बताती हैं कि उन्होंने चेहरे पर थर्माज और सॉफ्टवेव जैसे ट्रीटमेंट लिए हैं। थर्माज से उनके चेहरे का कोलाजन अपने आप बढ़ा है जिससे उनका चेहरा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया और बेबी फैट भी ऊपर की तरफ चला गया। इससे उनके फेस की शेप में बदलाव नजर आया। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके चेहरे पर जहां एजेनिंग दिखती है उन्होंने उस हिस्से में अल्ट्रासोनिक वेव वाला ट्रीटमेंट लिया है। ऑयब्रो पर माइक्रोब्लाडिंग किया है। रुबीना ने आगे बताया कि शादी से पहले माइक्रोब्लाडिंग और सॉफ्ट वेव ट्रीटमेंट लेने के लिए वो खासतौर पर पर दुबई गई थीं। एक्ट्रेस ने अपे दांतों पर भी करवाया है महंगा ट्रीटमेंट।
रुबीना दिलैक ने चेहरे पर करवाई है सर्जरी?
रुबीना ने साफ किया है कि उन्होंने अपने चेहरे पर कोई सर्जरी वाला ट्रीटमेंट नहीं लिया है। एक्ट्रेस के बयान के विपरीत कई डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अपर ये दावा किया है कि टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने चेहरे और लिप पर फिलर्स का इस्तेमाल किया है। कुछ ने ये भी दावा किया है कि एक्ट्रेस ने चेहरे और नाक की शेप को बदलने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट लिया है। हालांकि, हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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