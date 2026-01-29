2 बेटियों के बाद क्या अब फिर मां बनने वाली हैं रुबीना दिलैक? कहा- मैं प्रेग्नेंट हूं

संक्षेप: रुबीना दिलैक ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रुबीना दिलैक की दोनों बेटियां पिछले साल ही नवंबर में 2 साल की हुई हैं। वहीं अब उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया है। रुबीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कह रही हैं आई एम प्रेग्नेंट।

क्या कहा रुबीना ने इस वीडियो में इस लाइन के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है, फैंस कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये सच में गुड न्यूज है या फिर कोई नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट।

जब पहले की थी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट रुबीना और अभिनव शुक्ला ने साल 2023 में सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट शेयर कर लिखा था, जब हम डेट कर रहे थे तब हमने एक दूसरे को वादा किया था कि हम साथ रहेंगे और दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद हमने शादी की और अब बतौर परिवार ये सब करेंगे। जल्द हमारे छोटे ट्रैवलर आने वाले हैं।

रुबीना और अभिनव ने साल 2018 में शादी की थी। वहीं बेटियों का जन्म 27 नवंबर 2023 में हुआ।

बेटियों के अलग-अलग स्किन कॉम्पलैक्शन पर जब बोलीं रुबीना रुबीना ने कुछ दिनों पहले बताया था कि कैसे बेटियों के अलग-अलग स्किन कॉम्पलेक्शन की वजह से लोग दोनों में काफी कम्पैरिजन करते हैं। उन्होंने कहा था, 'मेरी एक बेबी फेयर हैं और दूसरी थोड़ी डस्की। लोग फिर कम्पेयर करते हैं जो काफी बुरा है। मैं हमेशा उन्हें कहती हूं कि मेरी बेटी खूबसूरत हैं फिर चाहे वो फेयर हैं या डस्की। मैं ये भी बोल देती हूं कि मेरे घर में ये कम्पैरिजन नहीं होना चाहिए।'

रुबीना ने आगे कहा था, ‘कभी-कभी हमारे रिश्तेदार और परिवार वाले हमें ये सलाह देते हैं कि दाल का पेस्ट लगाओ या बेसन ताकि उसका कॉम्प्लैक्शन लाइट हो, लेकिन मैं बोल देती हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। मेरी बेटियां खूबसूरत हैं।’