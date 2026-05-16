रुबीना दिलैक को बुड्ढी बोलते हैं ट्रोल्र्स, बोलीं- मैं अपना कंट्रोल...
रुबीना दिलैक का कहना है कि लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बोटॉक्स करवाया है। इसके अलावा ट्रोल्स उन्हें बुड्ढी तक बोल देते हैं।
रुबीना गिलैक जबसे मां बनी हैं तबसे वह मदरहुड दर्नी, महिलाओं में आए बदलाव पर खुलकर बात करती हैं। अब रुबीना ने हाल ही में महिलाओं को मां बनने के बाद शरीर में कई बदलाव से गुजरना पड़ता है। किसी का वजन बढ़ जाता है तो किसी को डिप्रेशन तक से जूझना पड़ता है। भले ही वह जिम में घंटों पसीना बहाती हों, लेकिन बॉडी को पहले की तरह फिट रखना आसान काम नहीं है। इसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है।
रुबीना को लेकर होते हैं नेगेटिव कमेंट्स
रुबीना ने बताया कि कैसे एक समय उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स किए गए। इससे उन्हें दुख हुआ, लेकिन बाद में अब उसे स्वीकार कर लिया है और कोई फर्क नहीं पड़ता।
लोग बोलते हैं बुड्ढी हो गई है
जूम को दिए एक इंटरव्यू में रुबीना ने कहा कि मैंने बहुत से ट्रोल करने वालों के मुंह से सुना कि अब बुड्ढी हो गई हो। अजीब तरह से दिखने लगी। बोटोक्स करवाया है। यहां तक कि लोगों ने कहा कि फेसलिफ्ट सर्जरी करवाई है, बॉडी टोनिंग करवाई। इसके अलावा भी मेरे बॉडी को लेकर काफी कुछ कहा गया। इससे मुझे समझ आया कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती। उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है।
इस पर रिएक्ट करना किया बंद
उन्होंने आगे कहा, 'मेरा जिस पर कंट्रोल है, वह यह है कि मैं उस बात पर रिएक्ट कैसे करती हूं।' एक्ट्रेस ने बताया कि पहले वह इन सब चीजों पर काफी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करती थीं, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि अगर मैंने अपना कंट्रोल उनको सौंप दिया, तो वे बार-बार मुझे ऐसा बोलेंगे। वह बोलीं इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस बात पर अपनी ताकत खर्च करें कि जो आपके पास है, वह दूसरों के पास नहीं हो सकता और जो दूसरों के पास नहीं है, वह उसके बारे में लगातार बात करेंगे।
रुबीना ने बताया कि हर लड़की और हर महिला के लिए एक बॉडी है जैसा वह दिखाई देना चाहती हैं। यह काफी दुख वाली बात है कि लोग इसको काफी नॉर्मल बना रहे हैं कि अगर आपके होंठ भरे हुए हों, गाल बोटॉक्स वाले और नाक तराशी हुई न हो तो आप इस रेस में काफी पीछे हैं। अगर सभी एक तरह से ही दिखेंगे तो यह कैसे पता चलेगा कि भगवान ने आपको यूनीक बनाया है।
रुबीना अब खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आने वाली हैं। वह शो में बतौर कंटेस्टेंट आने वाली हैं। फैंस रुबीना को खतरनाक स्टंट करते हुए देखना चाहती हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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