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'शहनाज का बैकग्राउंड कितना बदनाम था, मैंने क्या-क्या नहीं सुना' पंजाब की कटरीना पर भड़की एक्ट्रेस

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल को लेकर रोडीज स्टार और टीवी एक्ट्रेस ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहनाज गिल का पंजाब में बैकग्राउंड काफी बदनाम है। उन्होंने एक्ट्रेस के बारे में काफी कुछ सुना है। 

Shehnaz Gill and Aanchal Khurana
शहनाज पर रोडीज फेम एक्ट्रेस ने निकाली भड़ास

बिग बॉस 13 में नजर आईं शहनाज गिल आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई हैं। बिग बॉस के घर में सलमान खान ने उन्हें पंजाब की कटरीना कहकर बुलाया था। लोग अक्सर शहनाज की क्यूटनेस को लेकर बात करते हैं, लेकिन अब एक टीवी एक्ट्रेस ने कहा कि लोग शहनाज को भोली-भाली समझते हैं, लेकिन वो बहुत चंट है। उन्होंने कहा कि शहनाज के बारे में उन्होंने काफी सारी बातें सुनी हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया कि शहनाज का पंजाब में बैकग्राउंड बहुत बदनाम था।

शहनाज और शहबाज पर भड़कीं एक्ट्रेस

टेली मसाला संग खास बातचीत में एक्ट्रेस आंचल खुराना ने शहनाज गिल और शहबाज बदेशा को लेकर हैरान करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने शहनाज के भाई शहबाज को बदतमीज बताया है। वहीं, शहनाज गिल को चंट बताया है।

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शहनाज को एक्ट्रेस ने बताया चंट

आंचल ने कहा, “लोग शहनाज के लिए इतने पागल हैं….शहनाज सेल्फ ऑब्सेस्ड (आत्ममुग्ध) है। उसका आईक्यू (बौद्धिक क्षमता) कम है। लेकिन लोग उसे इस तरह से एडिट करते हैं कि वो बहुत भोली क्यूट लड़की लगती है। वो चंट है।”

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शहनाज का बदनाम बैकग्राउंड था, बोलीं एक्ट्रेस

आंचल ने कहा- मैंने पंजाब में रही हूं। पिछले 8 महीने मैं पंजाब में रही हूं, क्या-क्या बातें नहीं सुनी हैं मैंने शहनाज गिल के बैकग्राउंड पंजाब का…कितना बदनाम था। लेकिन बिग बॉस में और मुझसे शादी करो में उन्होंने एडिट ऐसे किया है कि शहबाज और शहनाज बड़े ही मजेदार और अच्छे लगे हैं। बदतमीज लोग हैं।"

शहबाज को बताया बदतमीज

आंचल ने कहा कि शहबाज तो बदतमीज हैं। मुझे पता है इसके बाद भी वो कुछ बोलेगा, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने शहनाज के बारे में क्या सुना है? उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप पंजाब जाकर पता करना। आंचल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये सच है कि क्या है, सबके बारे में ही बातें होती हैं।

रोडीज से आंचल ने शुरू किया करियर

आंचल खुराना की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एमटीवी रियलिटी शो रोडीज से की थी।इसके बाद आंचल खुराना को कई टीवी सीरियल्स में देखा गया। आंचल खुराना को आपने सपने सुहाने लड़कपन के, बड़े अच्छे लगते हैं 2, क्रैश, सावधान इंडिया और मेरी सासू मां जैसे शोज में देखा होगा।

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शहनाज गिल की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म इश्कनामा रिलीज हुई है। इश्कनामा एक पंजाबी पीरियॉडिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भारत-पाकिस्तान सीमा की एक सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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