रोडीज वाले रघु बोले अगर धार्मिक बना बेटा तो होंगे निराश, कहा- मैं भगवान से नफरत…

रोडीज के ओजी होस्ट और प्रोड्यूसर रघु राम ने अपने बेटे को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कि अगर उनका बेटा धार्मिक बनता है तो वो काफी निराश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और वो अपने बेटे को साइंस को महत्व देना सिखा रहे हैं। रघु ने कहा कि वो भगवान से नफरत नहीं करते, बस वो भगवान में मानते नहीं हैं।
अपने बेटे के बारे में क्या बोले रघु
टू गर्ल्स और टू कप्स पॉडकास्ट में रघु ने कहा कि वो और उनकी पत्नी नताली डि लुसियो अपने बेटे को अपने बेटे को विज्ञान और तार्किक सोच की गहरी समझ के साथ पाल रहे हैं।
साइंस पर दिया जोर
इसी बातचीत के दौरान रघु से पूछा गया कि कहा, ‘हम साइंसवाले लोग हैं। मैं सबसे कहता हूं कि मेरा बेटा जो बनना चाहता है वो बन सकता है।’ इसपर किसी ने पूछा कि क्या होगा अगर वो धार्मिक बनना चाहें। इसपर रघु ने कहा कि तब वो निराश हो जाएंगे।
रघु ने कहा कि बीते सालों में धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण विकसित हुआ है। उनका मामना है कि आस्था कई लोगों को सुकून देती है, लेकिन वह नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी सवाल के किसी भी मान्यता को अपनाए। उन्होंने कहा कि भविष्य उन लोगों का है जो तर्क, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल करेंगे।
रघु बोले- भगवान से नफरत नहीं करता
रघु ने कहा कि लोग अक्सर उनके इस रुख का गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो भगवान को नफरत नहीं करते हैं। वो बस भगवान में मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मैं नास्तिक हूं। नास्तिकता का मतलब है विश्वास न करना, मैं ईश्वर से नफ़रत नहीं करता, इसे एंटी-आस्तिक कहते हैं।
