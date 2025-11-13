ऋत्विक धनजानी को जब करना पड़ा कास्टिंग काउच का सामना, बोले- उसने मुझे छुआ और...

संक्षेप: ऋत्विक धनजानी ने बताया कि 20 साल की उम्र में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं वो इतना डरावना किस्सा था उनके लिए कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक के बारे में सोच लिया ता।

एक्टर्स को कई बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है चाहे मेल हो या फीमेल एक्टर्स। अब ऋत्विक धनजानी ने बताया कि कैसे उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और जब एक्टर वहां पहुंचे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह काफी डर गए थे। इतना ही नहीं उन्होंने इंडस्ट्री तक छोड़ने का फैसला कर लिया था।

क्या हुआ था ऋत्विक के साथ ऋत्विक ने टू गर्ल्स एंड टू कप्स पॉडकास्ट में कहा कि करियर के शुरू के दिनों में वह आरम नगर जाते थे ऑडिशन के लिए। एक दिन जब वह लंबी लाइन में खड़े थे ऑडिशन के लिए एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कॉल किया और कहा कि वह शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऋत्विक बोले, एक बंदा आया और मुझे स्टूडियो में लेकर गया और कहा कि तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो। मैं काफी हैरान था, मेरे लिए वो एंजल की तरह था उस वक्त। मैं उस शख्स को बस शुक्रिया बोलता रहा। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि मुझे ऑफिस आना होगा।

ऋत्विक के पीछे बैठा बाइक पर ऋत्विक ने जब ऑफिस का पता मांगा तो उस शख्स ने पूछा कि तुम कैसे आओगे? मैंने कहा बाइक से तो डायरेक्टर ने कहा, ‘ओके मैं तुम्हारे पीछे बैठकर आऊंगा। मुझे तभी सोचना चाहिए था कि कुछ तो गलत होगा। कोई कास्टिंग डायरेक्टर अगर है तो उसके पास कार तो होगी ही या फिर टू व्हीलर होगा ही अपना। सोचिए वो मेरे साथ पीछे बाइक पर बैठा था।’

ऋत्विक ने आगे बताया कि वह इंसान कई बड़े दावे करता कि उसने इन लोगों को कास्ट किया है। लेकिन जब वे ऑफिस पहुंचे तो घबरा गए। वह बोले, ‘मैंने देखा वहां कोई ऑफिस नहीं था, बस एक छोटी दुकान थी और एक बन मस्का स्टॉल। मैं यही सोच रहा था कि क्या सच में वह कास्ट करता है? उसके बाद उसने मुझे अंदर आने को कहा और हम एक पतली गली से अंदर गए। मुझे लगा एंड में कोई बड़ा बंगला होगा। लेकिन वहां एक गेट था जिसमें बड़ा ताला लगा था। उसने वो खोला और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने कहा आ जाओ, यही मेरा ऑफिस है। कसम से बता रहं हूं मैंने अपनी पैंट में टॉयलेट कर ही दी थी। मुझे पता लग गया था कुछ तो गलत है।’

ऋत्विक को बोला स्मार्ट वर्क करो ऋत्विक ने फिर कहा कि वह फिर मुझे अपनी शोरील दिखाने लगा और फिर बीच में रोक कर कहता है कि इंडस्ट्री में आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होता है। इसके बाज वह मुझे टच करने लगा। मैं बिल्कुल जम गया था और काफी डर गया था। उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल का था। मैं कांप रहा था और जैसे-तैसे वहां से भागा।