राइज एंड फॉल: अर्जुन बिजलानी ने धनश्री को कहा 'एक्स भाभी', बोले- ये नाम मैंने उनके पूर्व पति युजवेंद्र...

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल शो में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और पवन सिंह जैसे कई नामी हस्तियां पहुंची हैं। इसी बीच अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धनश्री को मजाकिया अंदाज में 'एक्स भाभी' कहते नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा कहने के पीछे की वजह का भी जिक्र किया।

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो दर्शकों के बीच भी काफी चर्चा बटोर रहा रहा। इसमें फैंस को फुल ऑन ड्रामा, रोमांच और एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। शो में टेलीविजन सितारों, डिजिटल क्रिएटर्स, कॉमेडियन, अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। इस शो को शार्क टैंक इंडिया स्टार अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। शो में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और पवन सिंह जैसे कई नामी हस्तियां पहुंची हैं। इसी बीच अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धनश्री को मजाकिया अंदाज में 'एक्स भाभी' कहते नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा कहने के पीछे की वजह का भी जिक्र किया।

अर्जुन ने धनश्री को दिया ये निकनेम अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में, अर्जुन बिजलानी से राइज एंड फॉल शो में उनकी को-कंस्टेंट धनश्री वर्मा को किसी एक शब्द से संबोधित करने के लिए कहा गया। इस पर अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में धनश्री को 'एक्स भाभी' कहा।