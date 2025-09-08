Rise &amp; Fall Arjun Bijlani Call Dhanashree Verma Ex Bhabhi Know Why He Remark This Name Due To Yuzvendra Chahal राइज एंड फॉल: अर्जुन बिजलानी ने धनश्री को कहा 'एक्स भाभी', बोले- ये नाम मैंने उनके पूर्व पति युजवेंद्र..., Tv Hindi News - Hindustan
अशनीर ग्रोवर के रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल शो में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और पवन सिंह जैसे कई नामी हस्तियां पहुंची हैं। इसी बीच अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धनश्री को मजाकिया अंदाज में 'एक्स भाभी' कहते नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा कहने के पीछे की वजह का भी जिक्र किया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:26 PM
अशनीर ग्रोवर के रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो दर्शकों के बीच भी काफी चर्चा बटोर रहा रहा। इसमें फैंस को फुल ऑन ड्रामा, रोमांच और एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। शो में टेलीविजन सितारों, डिजिटल क्रिएटर्स, कॉमेडियन, अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। इस शो को शार्क टैंक इंडिया स्टार अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। शो में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और पवन सिंह जैसे कई नामी हस्तियां पहुंची हैं। इसी बीच अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धनश्री को मजाकिया अंदाज में 'एक्स भाभी' कहते नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा कहने के पीछे की वजह का भी जिक्र किया।

अर्जुन ने धनश्री को दिया ये निकनेम

अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में, अर्जुन बिजलानी से राइज एंड फॉल शो में उनकी को-कंस्टेंट धनश्री वर्मा को किसी एक शब्द से संबोधित करने के लिए कहा गया। इस पर अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में धनश्री को 'एक्स भाभी' कहा।

'एक्स भाभी' कहने के पीछे बताई वजह

दरअसल, धनश्री को 'एक्स भाभी' कहने के बाद अर्जुन बिजलानी ने ऐसा कहने के पीछे का कारण भी बताया। अर्जुन ने कहा कि ये निकनेम (एक्स भाभी)उनके (धनश्री) पूर्व पति युजवेंद्र चहल की वजह से आया है, जो उन्हें 'भैया' कहते हैं। अर्जुन ने जोर देकर कहा कि वह धनश्री को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते और युजी के साथ उनकी निजी स्थिति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, बल्कि खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अर्जुन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी काफी मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं।

Yuzvendra Chahal dhanashree verma arjun bijlani

