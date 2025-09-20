पवन सिंह के जाते इमोशनल हुईं धनश्री, भोजपुरी एक्टर की अधूरी इच्छा पूरी करने का किया वादा कहा- एक दिन मैं...

बीते दिनों पवन सिंह इस शो से चले गए, लेकिन शो में उनके और धनश्री के बीच काफी जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिला। शो में रहते हुए पवन ने धनश्री के लिए अपनी एक इच्छा बताई। वहीं, अब भोजपुरी स्टार के जाने के बाद धनश्री ने इमोशनल होते हुए कहा कि वो एक दिन उनकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगी।

अशनीर ग्रोवर इन दिनों अपने रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस शो को देखकर लोगों ने यहां तक कहा कि अशनीर, सलमान खान के शो 'बिग बॉस' को टक्कर देने आए हैं। अशनीर के इस शो में हिंदी सिनेमा से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में शो में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा भी नजर आए। हालांकि, बीते दिनों पवन सिंह इस शो से चले गए, लेकिन शो में उनके और धनश्री के बीच काफी जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिला। शो में रहते हुए पवन ने धनश्री के लिए अपनी एक इच्छा बताई। वहीं, अब भोजपुरी स्टार के जाने के बाद धनश्री ने इमोशनल होते हुए कहा कि वो एक दिन उनकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगी। आइए जानते हैं क्या?

एक दिन साड़ी जरूर पहनूंगी पवन सिंह के जाते ही धनश्री ने उनकी वो इच्छा पूरी करने की बात कही, जिसे वो हकीकत में सच होता देखना चाहते थे। पवन के जाते ही धनश्री इमोशनल हो गईं। धनश्री ने अरबाज पटेल, नयनदीप रक्षित और आकृति नेगी के सामने दुखी होते हुए कहा, 'पवन जी...अब मेरी तारीफ कौन करेगा? जैसी आपकी इच्छा थी, एक दिन मैं साड़ी जरूर पहनूंगी।'

धनश्री को साड़ी में देखना चाहते थे पवन दरअसल, हाल ही में 'राइज एंड फॉल' शो में पवन सिंह, धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट करते दिखे। उन्होंने धनश्री से कहा, 'आपने जो आज होंठ लाली लगाई है न, तो ड्रेस कुछ भी हो, एक बिंदी लगा लीजिए।'पवन सिंह की बातें सुनकर धनश्री हंसने लगीं और बोलीं, 'अगर तीसरे हफ्ते तक शो में रुक गई न तो इंडियन ड्रेस पहनकर बिंदी जरूर लगाऊंगी।' इस पर पवन सिंह ने कहा,'जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी, उस दिन मैं कहीं पर भी रहूं हर काम छोड़कर इस घर में आऊंगा।'