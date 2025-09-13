Rise And Fall Pawan Singh Flirts With Dhanashree Verma She Said Arbaz Patel I Am Stay Away With Him Rise & Fall: युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री इस कंटेस्टेंट से हुईं परेशान, कहा- 'इनसे दूर रहूंगी ये फ्लर्ट...', Tv Hindi News - Hindustan
राइज एंड फॉल शो में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह से लेकर धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी जैसे कई स्टार्स पहुंचे हैं। शो में पवन सिंह अपने खास अंदाज के चलते घरवालों को इंप्रेस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ शो की एक कंटेस्टेंट को उनका फ्लर्टी अंदाज पसंद नहीं आया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 04:53 PM
Rise And Fall: शार्क टैंक इंडिया स्टार अश्नीर ग्रोवर होस्टेड का रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ओटीटी के इस नए शो को लेकर दर्शकों का अच्छा रिपॉन्स देखने को मिल रहा है। इसमें फैंस को फुल ऑन ड्रामा, रोमांच के साथ कंटेस्टेंट के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। शो में टेलीविजन सितारों, डिजिटल क्रिएटर्स, कॉमेडियन, अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। इस शो में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह से लेकर धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी जैसे कई स्टार्स पहुंचे हैं। शो में पवन सिंह अपने खास अंदाज के चलते घरवालों को इंप्रेस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ शो की एक कंटेस्टेंट को उनका फ्लर्टी अंदाज पसंद नहीं आया।

पवन सिंह से दूर रहना चाहती हैं धनश्री

दरअसल, हम जिस कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि युजवेंद्र सिंह की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा हैं। धनश्री ने हाल में पवन सिंह को लेकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हैं। शो में धनश्री और अरजाब पटेल आपस में पवन सिंह को लेकर बात करने नजर आए। इस दौरान अरबाज, धनश्री से पवन से दूर रहने की बात करते हैं। इस पर धनश्री कहती हैं, 'हां, मैं दूरी बना रही हूं। वो हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं।' ये बात पवन के फैंस को हजम नहीं हो रहा है। हालांकि, हाल ही में पवन सिंह, एक्ट्रेस अंजली राघव को गलत तरीके से छूने को लेकर चर्चा में रहे थे। बाद में पवन ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसके लिए माफी मांगी, जिसके बाद अंजलि ने भी मामला रफा-दफा कर दिया।

इस कंटेस्टेंट को ऑफर की फिल्म

'राइज एंड फॉल' का हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया गया था, जिसमें पवन सिंह, स्प्लिट्सविला एक्स5 विनर आकृति नेगी से पूछते हैं, 'क्या उन्होंने किसी फिल्म में काम किया है?' इस पर आकृति कहती है उन्हें मन है करने का, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला अभी? ये सुनते ही पवन उन्हें एक फिल्म ऑफर करते हैं, जिसके जवाब में आकृति नेगी कहती हैं, आप हमको देंगे? सच्ची? इस पर पवन उन्हे जवाब देते हुए कहते हैं, 'मैंने 250 से ज्यादा फिल्में की हैं।'

