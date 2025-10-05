Rise And Fall Nikki Tamboli Expose Dhanashree Verma Said Boyfriend Arbaz Patel Cried Emotional Rise And Fall: निक्की तंबोली ने कैमरे के सामने धनश्री को किया एक्सपोज, BF अरबाज से कहा- वो लड़की ऐसी है जो..., Tv Hindi News - Hindustan
Rise And Fall: निक्की तंबोली ने कैमरे के सामने धनश्री को किया एक्सपोज, BF अरबाज से कहा- वो लड़की ऐसी है जो...

निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही घर में बवाल मच गया है। निक्की ने धनश्री को लेकर अरबाज को आगाह किया और उनसे दूर रहने को कहा। इस शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है।

Sun, 5 Oct 2025 05:21 PM
रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में कई बड़ी हस्तियां नजर आ रहे हैं। 'राइज एंड फॉल' से अब तक कई कंटेस्टेंट आउट हो चुके हैं। हाल ही में शो में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही घर में बवाल मच गया है। निक्की ने धनश्री को लेकर अरबाज को आगाह किया और उनसे दूर रहने को कहा। इस शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है।

नक्की ने किया धनश्री को एक्सपोज

'राइज एंड फॉल' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में निक्की तंबोली को देखकर उनके बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल इमोशनल हो जाते हैं। निक्की अरबाज से काफी नाराज होती हैं और उन्हें धनश्री को लेकर उसका सच बताती हैं। निकी ने बताया कि वो धनश्री को सपोर्ट न करे क्योंकि वो पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं। यही नहीं निक्की ने कहा कि गेम में धोखा हो रहा है। धनश्री शो में सबसे हेटेड कंटेस्टेंट हैं। गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा वो भी उससे (धनश्री) से नफरत करेगा।

पीठ पीछे बुराई करती है

निक्की ने आगे कहा कि धनश्री ने कई बार बोला है कि वो अरबाज का सपोर्ट नहीं करेगी। निक्की ने कहा कि अगर तुम उसके साथ नहीं होगे तो कोई भी उसे एक वोट तक नहीं देगा। जब आप नीचे गए तो आदित्य ने कहा कि अरबाज को दो पैसे की अक्ल नहीं, तब धनश्री ने बोला-हां,हां। वहीं, जब क्रुबा ने बुराई की तब भी धनश्री ने हामी भरी। निक्की की बातें सुनकर अरबाज इमोशनल हो जाते हैं।

