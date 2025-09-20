Rise And Fall Nayandeep Rakshit And Arbaz Patel Big Fight In Ashneer Grover Show 'मैं मुंह खोल दूं तुम मेरे साथ वहां...' नयनदीप ने अरबाज को पेंट हाउस का राज खोलने की दी धमकी, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीRise And Fall Nayandeep Rakshit And Arbaz Patel Big Fight In Ashneer Grover Show

'मैं मुंह खोल दूं तुम मेरे साथ वहां...' नयनदीप ने अरबाज को पेंट हाउस का राज खोलने की दी धमकी

हाल ही में पवन सिंह छोड़कर गए हैं। उनके जाने से घर में काफी इमोशनल माहौल देखने को मिला। इसी बीच अब अरबाज पटेल और नयनदीप रक्षित के बीच जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान नयनदीप ने अरबाज को लेकर जो कहा वो काफी शॉकिंग है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 08:51 PM
share Share
Follow Us on
'मैं मुंह खोल दूं तुम मेरे साथ वहां...' नयनदीप ने अरबाज को पेंट हाउस का राज खोलने की दी धमकी

अशनीर ग्रोवर का रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में पवन सिंह, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। ये शो इस वक्त 'बिग बॉस 19' को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस शो को हाल ही में पवन सिंह छोड़कर गए हैं। उनके जाने से घर में काफी इमोशनल माहौल देखने को मिला। इसी बीच अब अरबाज पटेल और नयनदीप रक्षित के बीच जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान नयनदीप ने अरबाज को लेकर जो कहा वो काफी शॉकिंग है।

अरबाज और नयनदीप के बीच बवाल

'राइज एंड फॉल' का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में नयनदीप रक्षित कहते नजर आ रहे हैं, 'मैंने कहा अर्जुन है मेरा दोस्त, ये (अरबाज) पूछता है कि क्या तू इसके घर 30- 40 बार जा चुके हो।' ये सुनते ही अरबाज भड़क जाते हैं और कहते हैं, 'मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तू तीस चालिए बार जा सौ बार जा।' इस पर नयनदीप, अरबाज पर चिल्लाते हुए कहते हैं, 'मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमको किस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता।'

पेंट हाउस का राज खोलने की दी धमकी

इसके बाद अरबाज कहते हैं, 'उधर तू जो गुलू-गुलू करता है पेंट हाउस में...।' ये सुनते ही नयनदीप कहते हैं, 'गुलू-गुलू,गुलू-गुलू...मैं मुंह खोल दूं क्या? गुलूगुलू क्या करते हैं पेंट हाउस में तुम और मैं।' इस प्रोमो ने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचा दिया है। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।