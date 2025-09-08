धनश्री ने गोल्ड डिगर कहने वालों पर कसा तंज, बोलीं- अब कह भी नहीं सकती कि सोना पसंद है वर्ना…

युजवेंद्र चहल से अलग होने के बाद धनश्री वर्मा को ऑनलाइन काफी ट्रोल किया गया। अब उन्होंने इस ट्रोलिंग को हैंडल करना बखूबी सीख लिया है। धनश्री नए रिऐलिटी शो राइज ऐंड फॉल का हिस्सा हैं। इसकी एक क्लिप वायरल है इसमें धनश्री खुद को 'गोल्डडिगर' कहे जाने वाली ट्रोलिंग पर इनडायरेक्टली कमेंट करती दिख रही हैं।

गोल्ड पर कमेंट

अश्नीर ग्रोवर के शो में कंटेस्टेंट की जोड़ी बनाई गई है। इसमें कंटेस्टेंट्स से गोल्ड (2 लाख रुपये) या सिल्वर ब्रीफकेस (1 लाख रुपये) में से एक चुनने को कहा जाता है। धनश्री की जोड़ी अर्जुन बिजलानी के साथ होती हैं। चुनने का मौका आता है तो अर्जुन बोलते हैं, 'देखो मुझे डायमंड, सिल्वर थोड़ा सूट नहीं करता। मुझे गोल्ड सूट करता है।' इस पर धनश्री जवाब देती हैं, 'ये लाइन तो मैं बोल भी नहीं सकती। अगर मैंने ये लाइन बोल दी तो जो मुझे प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा।' धनश्री का ये कमेंट उस ऑनलाइन ट्रोलिंग की तरफ इशारा था जो युजवेंद्र से अलग होने के बाद उन्हें मिली। बता दें कि धनश्री को सोशलमीडिया पर कई लोगों ने 'गोल्डडिगर' कहकर ट्रोल किया।