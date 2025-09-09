Rise and Fall: धनश्री वर्मा बोलीं-मुझे मेरे टैलेंट की वजह से आ रहे हैं फिल्मों के ऑफर्स
अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही धनश्री वर्मा का नया वीडियो सामने आया है। कोरियोग्राफर कहती दिख रही हैं कि उन्हें उनके टैलेंट की वजह से लगातार फिल्में मिल रही हैं।
अश्नीर ग्रोवर का नया शो राइज एंड फॉल ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इस शो में नजर आ रही डांस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा एक बार फिर से खबरों में बनी हुईं हैं। हाल में उन्होंने अपने पूर्व पति क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर तंज कसा था और खुद को गोल्डडिगर कहे जाने पर सफाई दी थी। अब इस बार धनश्री ने बताया कि कैसे उन्हें कनेक्शन की वजह से नहीं बल्कि उनके टैलेंट की वजह से लगातार फिल्में मिल रही हैं।
धनश्री को मिल रही हैं फिल्में
राइज एंड फॉल के चौथे एपिसोड में धनश्री साथी कंटेस्टेंट अहाना कुमरा लड़ते समय कहती हैं, "मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं यहां खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं यहां खड़ी हूं और आज काम कर रही हूं। मैंने पहले भी यह कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है क्योंकि लोग अभी भी मुझे काम दे रहे हैं। मुझे फिल्मों पर फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, जो हुआ है उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझमें टैलेंट है। इसलिए अगर मैं अपने लिए खड़ी नहीं होती, तो इसका अनुभव से कोई लेना-देना नहीं है, यह इरादे से करना है।"
ऐसे कसा था तंज
बता दें, हाल में धनश्री वर्मा ने पूर्व पति युजवेंद्र चहल पर तंज कसा था। दरअसल, हाल में एक एपिसोड में शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर के शो में कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी को गोल्ड और सिल्वर ब्रीफकेस में से किसी एक को चुनना है। यहां अर्जुन कहते हैं कि उन्हें डायमंड और सिल्वर सूट नहीं करता है। मुझे गोल्ड सूट करता है। इस पर धनश्री कहती हैं 'ये लाइन तो मैं बोल भी नहीं सकती। अगर मैंने ये लाइन बोल दी तो जो मुझे प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा।' दरअसल, युजवेंद्र से तलाक के बाद धनश्री को ट्रोल किया गया था। उन्हें गोल्डडिगर कहा गया था। धनश्री ने इस तरह खुद को ट्रोल किए जाने वालों को जवाब दिया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।