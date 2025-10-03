युजवेंद्र चहल के बारे में बात करते-करते रोने लगीं धनश्री वर्मा, बोलीं- अगस्त से लेकर दिसंबर तक…

धनश्री वर्मा ने बताया कि वह सगाई के बाद से ही युजवेंद्र चहल के बर्ताव में बदलाव देखने लगी थीं। उन्हाेंने ये भी बताया कि उन्होंने ने ही तलाक लेने का फैसला लिया था।

रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की सदस्य धनश्री वर्मा ने एक बार फिर अपने एक्स हस्बैंड और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बारे में बात की। वह बात करते-करते इमोशनल हो गईं और रोने लगीं। दरअसल, अर्जुन बिजलानी ने धनश्री से पूछा कि क्या उनकी और युजवेंद्र की लव मैरिज थी? इस पर धनश्री ने कहा, “अरेंज मैरिज थी। शुरुआत अरेंज मैरिज से ही हुई थी। मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन चहल बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे।”

अर्जुन ने धनश्री से पूछा कि जब उनका शादी का प्लान नहीं था तो उन्होंने शादी क्यों की। इस धनश्री ने बताया कि उस दौरान चहल ने जिस तरह से उन्हें प्यार दिया और आश्वस्त किया उससे उन्हें लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। फिर अर्जुन ने उनसे पूछा कि शादी से पहले उन्होंने कितने समय तक क्रिकेटर को डेट किया था। धनश्री बोलीं, “अगस्त में हमारी सगाई हुई और फिर दिसंबर में हमारी शादी हो गई। अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं उनके साथ ही ट्रेवल करती थी। हम साथ रहते थे। इस दौरान, मैं उनके बर्ताव में थोड़े-थोड़े बदलाव देखने लगी थी।”

अर्जुन के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने आगे पूछा, “तलाक लेने का फैसला किसने लिया?” धनश्री ने कहा कि यह उनका फैसला था। उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसला लेने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचा था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। अर्जुन ने फिर धनश्री को बताया कि वह युजवेंद्र चहल से पहले मिल चुके हैं और उन्हें लगा कि वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं।