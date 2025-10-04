Rise And Fall: अहाना कुमरा को पवन सिंह की वजह से लग रहा डर, कहा- मिल रही हैं धमकियां
Rise And Fall: 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अहाना कुमरा हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आई हैं। फिलहाल अहाना शो से बाहर हो चुकी हैं। शो के दौरान अहाना अपने गेम को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। शो से बाहर आने के बाद अहाना अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए एक डरावने एक्सपीरियंस का खुलासा किया। अहाना ने बताया कि कैसे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा।
पवन सिंह के फैंस ने दी धमकियां
अहाना कुमरा ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान बातचीत में अहाना ने बताया कि दूसरे हफ्ते में पवन सिंह के बारे में की गई एक खास कमेंट के बाद, उन्हें उनके फैंस से ट्रोलिंग और यहां तक कि धमकियों का सामना करना पड़ा। अहाना ने कहा, 'काफी राइज एंड फॉल हुआ। मैं वहां से निकली और मैंने देखा कि मेरा पूरा इंस्टाग्राम फट गया था। काफी धमकियां मिल गई थी मुझे। और मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है।'
मैं काफी डरी हुई थी
अहाना ने आगे कहा, 'लेकिन मुझे समझ में आया क्योंकि मैंने शो के दूसरे हफ्ते में जो पवन जी के बारे में कहा, वो उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए बहुत ट्रोलिंग हुई है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी ट्रोलिंग नहीं देखी थी यह हद की है और लेवल की है। तो मैंने पहली बार वो अनुभव किया और मैं काफी डरी हुई थी।'
उनके बारे में बोलूंगी तो लोग मुझे बुरा कहेंगे
हालांकि, अहाना ने पवन सिंह की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग को भी समझा और इसके बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं समझती हूं कि उनके फैंस हैं उनका एक इमोशन होता है अपने सुपरस्टार को लेकर। और पवन जी बहुत बड़े हैं बिहार में, यूपी में। उनके बहुत फैंस हैं। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है। अगर मैं कुछ भी उनके बारे में बोलूं तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे।'
