कीकू शारदा को मां का आखिरी कॉल न उठाने का मलाल, बोले- जिन्हें आप प्यार करते हैं…

सबको हंसाने वाले कीकू शारदा ने सेलिब्रेटी होने का दुख साझा किया है। उन्होंने बताया कि मां के निधन पर वह भारत में नहीं थे, आखिरा कॉल नहीं ले पाए। लौटे तो एयरपोर्ट पर फैन्स के साथ फोटो भी खिंचानी पड़ी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:34 PM
कीकू शारदा रिऐलिटी शो राइज ऐंड फॉल का हिस्सा हैं। हमेशा सबको हंसाने वाले कीकू का शो के अंदर अलग रूप देखने को मिल रहा है। यहां उन्होंने अपनी जिंदगी की इमोशनल करने वाली घटना साझा की। कीकू ने बताया कि वह अपनी मां का आखिरी कॉल नहीं ले पाए थे। अगले दिन वह चल बसीं। मां से अलग होने का गम पिता भी नहीं सह पाए और 45 दिन बाद उनका निधन हो गया था।

सोचा कल बात करेंगे लेकिन...

कीकू बताते हैं, 'मैं दो साल पहले मैं यूएस में था तो मेरी मां गुजर गईं। आपको खुद को समझाने में वक्त लग जाता है। आप एयरपोर्ट पर हैं। एक एक्टर हैं और लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। मैंने उनकी आखिरी कॉल का जवाब नहीं दिया था। मैं अमेरिका में था, मुझे लगा कि कल बात कर लूंगा क्योंकि बिजी था और अगले दिन वह इस दुनिया में नहीं थीं।'

45 दिन बाद गुजर गए पिता

कीकू ने बताया, '45 दिन बाद मेरे पिता का निधन भी हो गया, वह यह दुख नहीं झेल पाए। एक उम्र के बाद आप पार्टनर से अलग नहीं हो पाते। मैं सबकी जिंदगी के बारे में नहीं जानता लेकिन प्लीज जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके करीब रहिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उन्हें फोन कीजिए, टच में रहिए।'

संगीता फोगाट के ससुर का निधन

संगीता फोगाट भी इस शो का हिस्सा थीं। उनके ससुर का निधन हो गया तो शो छोड़कर जाना पड़ा। अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, संजय बांगकर की ट्रांस बेटी अनाया बांगर और नयनदीप रक्षित वगैरह खेल रहे हैं।

