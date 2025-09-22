मर्दों से चिपकती हैं… कैरेक्टर पर अहाना कुमरा का कमेंट सुन रो पड़ी धनश्री, बोलीं- यहां नहीं रहना चाहतीं
धनश्री वर्मा अश्नीर ग्रोवर के रिएलिटी शो में खेल रही हैं। वहां साथी कंटेस्टेंट अहाना कुमरा ने उनके पास्ट और कैरेक्टर पर कमेंट किया तो वह रो पड़ीं। धनश्री ने रोते हुए कहा कि वह ये शो और नहीं कर पाएंगी।
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा पर लोग कई तरह के लांछन लगाकर ट्रोल करते रहे हैं। वह रिऐलिटी शो राइज ऐंड फॉल का हिस्सा हैं। इस शो में उनकी साथी कंटेस्टेंट अहाना कुमरा ने कुछ ऐसा कहा कि धनश्री रो पड़ीं। शो की क्लिप्स वायरल हैं जिसमें आकृति नेगी बताती हैं कि अहाना ने धनश्री पर पर्सनल कमेंट्स किए हैं। धनश्री बोलती हैं कि गुजरीं बातों को भूलकर आगे बढ़ने में हिम्मत की जरूरत होती है लेकिन लोग यहां लिमिट क्रॉस कर रहे हैं।
हर्ट हुईं धनश्री
धनश्री को पता चलता है कि अहाना ने उनके पास्ट के बारे में कमेंट किया था। साथ ही कहा था कि वह मर्दों से चिपकती हैं। इस पर धनश्री बोलती हैं, 'मैं बहुत निराश हूं। जब अहाना पेंटहाउस में थीं, मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला और मुझे इसका बुरा लगा। मैं उस दिन बहुत रोई। इन सबके बावजूद जब अहाना को किनारे किया जा रहा ता तो मैं और अरबाज उनके लिए खड़े हुए थे। मैंने उनको साफ तौर पर बताया था कि कुछ वजहें हैं जिनके चलते लोग उनसे बात नहीं कर रहे। मैंने यह भी बताया कि मैं उनके शब्दों से बहुत हर्ट हुई हूं लेकिन अब पता नहीं वह मेरे बारे में बेसमेंट में क्या बात कर रही हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा।'
नहीं कर सकती भरोसा
धनश्री आगे बोलती हैं, 'मैंने शो पर किसी के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं कहा, अपनी पर्सनल लाइफ को भी शो पर नहीं घसीटा। मुझे कहा गया कि भड़काया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे यह माहौल पसंद नहीं है। मैंने जिंदगी देखी है और मैं जानती हूं कि अहाना पर अब और भरोसा नहीं कर सकती।'
रो पड़ी धनश्री
पेंट हाउस के एक और शॉट में धनश्री कहती दिखीं. 'मैं अब किसी से भी बात करके अनसेफ फील कर रही हूं। लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं।' आकृति नेगी जब बताती हैं कि अहाना धनश्री के बारे में गलत बोल रही थीं तो धनश्री को क्लिप में रोते और परेशान होते दिखती हैं। वह अश्नीर से बोलती हैं कि जिंदगी में कमबैक करना कठिन काम है और वह अब ये शो नहीं कर पाएंगी।
