Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवी

'राइज एंड फॉल' की इस हसीना की खूबसूरती पर फिदा हुए पवन सिंह, ऑफर की फिल्म, कहा- मैंने 250 से ज्यादा...

'राइज एंड फॉल' में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भी बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। 'राइज एंड फॉल' शो में पवन के गेम को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अब पवन सिंह को 'राइज एंड फॉल' शो में अपने लिए एक नई हिरोइन मिल गई है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:46 PM
अशनीर ग्रोवर का रियलिटी सीरीज 'राइज एंड फॉल' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। ये शो दर्शकों के बीच भी काफी सुर्खियां बटोर रहा रहा। इसमें फैंस को फुल ऑन ड्रामा, रोमांच और एक तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। शो में टेलीविजन सितारों, डिजिटल क्रिएटर्स, कॉमेडियन, अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। इस शो को शार्क टैंक इंडिया स्टार अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। शो में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भी बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। 'राइज एंड फॉल' शो में पवन के गेम को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अब पवन सिंह को 'राइज एंड फॉल' शो में अपने लिए एक नई हिरोइन मिल गई है, जिसे उन्होंने शो के अंदर ही साथ में काम करने का ऑफर दे डाला।

आकृति पर मेहरबान हुए पावर स्टार

'राइज एंड फॉल' का हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में पवन सिंह सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। पवन के बगल में स्प्लिट्सविला एक्स5 विनर और इसी शो की कंटेस्टेंट आकृति नेगी बैठी होती हैं। पवन इस दौरान आकृति से पूछते हैं, 'क्या उन्होंने किसी फिल्म में काम किया है?' इस पर आकृति कहती है उन्हें मन है करने का, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला अभी?

मेरे साथ करना फिल्म

आकृति की बात सुनकर पवन सिंह उन्हें एक फिल्म ऑफर करते हैं, जिसके जवाब में आकृति नेगी कहती हैं, आप हमको देंगे? सच्ची? इस पर पवन उन्हे जवाब देते हुए कहते हैं, 'मैंने 250 से ज्यादा फिल्में की हैं।' शो का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग पवन सिंह से अंजलि राघव संग उनकी लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

Pawan Singh

