धनश्री वर्मा पर फिदा हुए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, बोले- साड़ी और बिंदी में देखना चाहता हूं

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह ने धनश्री वर्मा पर लाइन मारी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि धनश्री के लिए साड़ी भेजी जाए क्योंकि वह धनश्री को साड़ी में देखना चाहते हैं।

अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के 11वें एपिसोड में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिली। पवन सिंह ने न सिर्फ धनश्री की तारीफ की, बल्कि उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। पवन सिंह ने युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ से कहा, “आपने जो आज होंठ लाली लगाई है न, तो ड्रेस कुछ भी हो, एक बिंदी लगा लीजिए।”

‘हर काम छोड़कर आऊंगा’ पवन सिंह की बातें सुनकर धनश्री हंसने लगीं और बोलीं, “अगर तीसरे हफ्ते तक शो में रुक गई न तो इंडियन ड्रेस पहनकर बिंदी जरूर लगाऊंगी।” इसपर पवन सिंह ने कहा, “जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी, उस दिन मैं कहीं पर भी रहूं हर काम छोड़कर इस घर में आऊंगा।”

पवन ने कैमरे के सामने की रिक्वेस्ट इतना ही नहीं पवन सिंह ने कैमरे के सामने जाकर ये तक कह दिया कि धनश्री के लिए साड़ी भेजो। उन्होंने धनश्री और अरबाज की मौजूदगी में कैमरे के सामने कहा, “धनश्री के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिंदी भिजवा दीजिए। लाल, पीला, मैरून और पिंक कलर की बिंदी। इसके साथ ही भारतीय नारी जो पहनती हैं गांव में, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर साड़ी बहुत जमेगी तो इनके लिए साड़ी भिजवा दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं जमता हो तो पेमेंट मैं करवा दूंगा खाली बात करवा दीजिएगा। रेड, पिंक या ब्लैक साड़ी भिजवा दीजिए।”